Lời nói tâm can của ông nội vụ cháu bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: ‘xót quá, vô cùng ân hận lời cháu’

Xã hội 13/10/2022 18:39

Vào ngày hôm nay (13/10), hung thủ nhẫn tâm ra tay sát hại cháu bé 3 tuổi bằng việc đóng nhiều cây đinh vào đầu đã được đem ra xử lý trước pháp luật.

Cũng trong ngày hôm nay, những người thân, cũng là người bị hại hợp pháp của cháu bé đã lên tiếng, làm chứng tại tòa. Nhiều lần không kìm nén được nước mắt, cha và ông nội bé A. khóc trong đau đớn việc con và cháu mình đã tử vong một cách thương tâm.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, ông Chức (ông nội cháu A là Đ.H.C (SN 1954) - là người đại diện hợp pháp cho phía bị hại) bật khóc khi nhớ tới đứa cháu ngoan ngoãn từng nói với ông: “Ông cho cháu về nhà với ông, đừng bắt cháu đi nữa”.

Lời nói tâm can của ông nội vụ cháu bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: ‘xót quá, vô cùng ân hận lời cháu’ - Ảnh 1
Ông nội bé A. Ảnh: VietNamNet

Trả lời thẩm vấn tại toà, ông cho biết: “Tôi xót lắm, tôi quá nhân đạo nên cháu tôi bị m.ất”, nhiều lúc ông nghẹn giọng khi được thẩm vấn hỏi:

Khi cháu A. sinh ra có phát triển bình thường không?

- Cháu rất ngoan và lanh lợi.

Thỉnh thoảng cháu A. có về thăm gia đình không?

- Khi Luyến có ý định bỏ chồng, Luyến bỏ 3 đứa con đi. Gia đình chúng tôi tìm chị Luyến khuyên can, bảo Luyến bỏ qua ý định ly hôn để nuôi các con. Sau khi ly dị, Luyến mang cháu A. đi, cắt liên lạc với gia đình chúng tôi.

Sau khi chúng tôi nhận được triệu tập của tòa mời anh Chung là con tôi đến, chúng tôi mới biết chị Luyến cố tình bỏ chồng. Khi đến tòa con tôi cũng cố hòa giải nhưng không được. Sau đó, phân chia cháu A. để chị Luyến nuôi, hai bên không phải hỗ trợ nuôi con. Sau khi chị Luyến đi thì xảy ra chuyện.

Trong nước mắt, ông Chức cho biết thêm: “Tôi xót lắm, tôi quá nhân đạo nên cháu tôi bị mất. Tôi nghĩ lại lời cháu tôi mà ân hận quá. Tôi đề nghị toà xử đúng người đúng tội”.

Lời nói tâm can của ông nội vụ cháu bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: ‘xót quá, vô cùng ân hận lời cháu’ - Ảnh 2
Đại diện VKS đề nghị tử hình Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: Zing News

Cũng vào chiều nay (13/10), theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, khi phiên tòa tiếp tục xét xử, VKS cho rằng không có cơ sở xác định mẹ ruột cháu bé là Nguyễn Thị Luyến đồng phạm với Huyên về hành vi giết người. Mặc dù quá trình xét xử xuất hiện lời khai của nhân chứng mới, bản thân chị Luyến “khai nhận có mức độ”, nhưng căn cứ các tài liệu và chứng cứ có được thì không đủ cơ sở để xử lý trách nhiệm hình sự.

Lời nói tâm can của ông nội vụ cháu bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: ‘xót quá, vô cùng ân hận lời cháu’ - Ảnh 3
Mẹ ruột bé A. tại tòa. Ảnh: VnExpress

Quan điểm này có phần khác biệt so với chính VKS trong phiên xử buổi sáng, khi đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với chị Luyến nhằm làm rõ dấu hiệu che giấu tội phạm.

VKS đề nghị tuyên phạt Huyên mức án tử hình về tội giết người, 4-5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là tử hình, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại gần 470 triệu đồng.

Lời nói tâm can của ông nội vụ cháu bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: ‘xót quá, vô cùng ân hận lời cháu’ - Ảnh 4
Bị cáo Huyên được VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình. Ảnh: Internet

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trung Huyên tử hình về tội "Giết người" và 4-5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

HĐXX cấp sơ thẩm kết thúc sau một ngày làm việc hôm nay.

Thông tin mới vụ bé gái bị mẹ 17 tuổi bỏ rơi kèm bức thư tay vội vàng: Sức khỏe cháu còn yếu, chưa có ai đến nhận

Thông tin mới vụ bé gái bị mẹ 17 tuổi bỏ rơi kèm bức thư tay vội vàng: Sức khỏe cháu còn yếu, chưa có ai đến nhận

Sau 3 ngày em bé phát hiện bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của bệnh viện kèm bức thư tay đầy đau đớn, hiện em bé vẫn chưa có ai đến nhận.

Xem thêm
Từ khóa:   cháu bé bị đóng 9 cây đinh cháu bé bị đóng đinh vào đầu vụ cháu bé bị đóng đinh

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 57 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 57 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 57 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?