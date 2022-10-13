Lời nói tâm can của ông nội vụ cháu bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: ‘xót quá, vô cùng ân hận lời cháu’

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, ông Chức (ông nội cháu A là Đ.H.C (SN 1954) - là người đại diện hợp pháp cho phía bị hại) bật khóc khi nhớ tới đứa cháu ngoan ngoãn từng nói với ông: “Ông cho cháu về nhà với ông, đừng bắt cháu đi nữa”.

Cũng trong ngày hôm nay, những người thân, cũng là người bị hại hợp pháp của cháu bé đã lên tiếng, làm chứng tại tòa. Nhiều lần không kìm nén được nước mắt, cha và ông nội bé A. khóc trong đau đớn việc con và cháu mình đã tử vong một cách thương tâm.

Khi cháu A. sinh ra có phát triển bình thường không?

Trả lời thẩm vấn tại toà, ông cho biết: “Tôi xót lắm, tôi quá nhân đạo nên cháu tôi bị m.ất”, nhiều lúc ông nghẹn giọng khi được thẩm vấn hỏi:

- Cháu rất ngoan và lanh lợi.

Thỉnh thoảng cháu A. có về thăm gia đình không?

- Khi Luyến có ý định bỏ chồng, Luyến bỏ 3 đứa con đi. Gia đình chúng tôi tìm chị Luyến khuyên can, bảo Luyến bỏ qua ý định ly hôn để nuôi các con. Sau khi ly dị, Luyến mang cháu A. đi, cắt liên lạc với gia đình chúng tôi.

Sau khi chúng tôi nhận được triệu tập của tòa mời anh Chung là con tôi đến, chúng tôi mới biết chị Luyến cố tình bỏ chồng. Khi đến tòa con tôi cũng cố hòa giải nhưng không được. Sau đó, phân chia cháu A. để chị Luyến nuôi, hai bên không phải hỗ trợ nuôi con. Sau khi chị Luyến đi thì xảy ra chuyện.

Trong nước mắt, ông Chức cho biết thêm: “Tôi xót lắm, tôi quá nhân đạo nên cháu tôi bị mất. Tôi nghĩ lại lời cháu tôi mà ân hận quá. Tôi đề nghị toà xử đúng người đúng tội”.

Đại diện VKS đề nghị tử hình Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: Zing News

Cũng vào chiều nay (13/10), theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, khi phiên tòa tiếp tục xét xử, VKS cho rằng không có cơ sở xác định mẹ ruột cháu bé là Nguyễn Thị Luyến đồng phạm với Huyên về hành vi giết người. Mặc dù quá trình xét xử xuất hiện lời khai của nhân chứng mới, bản thân chị Luyến “khai nhận có mức độ”, nhưng căn cứ các tài liệu và chứng cứ có được thì không đủ cơ sở để xử lý trách nhiệm hình sự.

Mẹ ruột bé A. tại tòa. Ảnh: VnExpress

Quan điểm này có phần khác biệt so với chính VKS trong phiên xử buổi sáng, khi đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với chị Luyến nhằm làm rõ dấu hiệu che giấu tội phạm.

VKS đề nghị tuyên phạt Huyên mức án tử hình về tội giết người, 4-5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là tử hình, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại gần 470 triệu đồng.

Bị cáo Huyên được VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình. Ảnh: Internet

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trung Huyên tử hình về tội "Giết người" và 4-5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

HĐXX cấp sơ thẩm kết thúc sau một ngày làm việc hôm nay.