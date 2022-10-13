Lời khai của mẹ bé gái bị đóng 9 chiếc đinh vào đầu tại tòa

Xã hội 13/10/2022 11:33

Vào hôm nay (13/10), TAND TP Hà Nội đưa vụ bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất bị đóng đinh vào đầu ra xét xử.

Theo thông tin từ Zing News, ngay từ sáng sớm cảnh sát đã dẫn giải Nguyễn Trung Huyên (trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) đến TAND TP Hà Nội. Người đàn ông 30 tuổi hầu tòa sau cáo buộc sát hại cháu Đ.N.A. (3 tuổi) dã man hồi đầu tháng 3.

Người thân bao gồm ông nội và cha cháu bé ôm di ảnh đến tòa án. Nước mắt rưng rưng, ông mong tòa sơ thẩm xử nghiêm kẻ gây án đã ra tay tàn bạo. Chị L. - mẹ cháu bé lúc này cũng có mặt, được ngồi ở hàng ghế đầu gần phía chồng cũ. Trước khi phiên tòa bắt đầu, chị L. đã rơi nước mắt, thi thoảng, người phụ nữ đưa ánh mắt về phía bị cáo Huyên được cho là người tình sống chung như vợ chồng cùng chị và cháu A. trước đó.

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Phiên tòa bắt đầu từ sáng sớm, bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa. Ảnh: Zing News

Cũng theo thông tin tại VOV, tại tòa, mẹ của cháu A. là chị L. (27 tuổi, Thạch Thất) cho biết đã gặp và chung sống với Huyên khoảng 1 năm. Theo chị L., ban đầu Huyên có vẻ quý cháu bé nhưng về sau thì càng ngày càng khó chịu.

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Mẹ bé gái có những lời khai đầu tiên. Ảnh: Zing News

Chị L. khai những lần Huyên hành hạ, chị L. đưa cháu bé đi viện nhưng không biết là Huyên hành hạ.

Theo cáo buộc, sau khi ly hôn với anh Chung, chị L. đưa con gái về ở cùng Nguyễn Văn Huyên. Sau đó, bé gái nhiều lần bị bạo hành. Vụ án gây chấn động dư luận vì sự ra tay nhẫn tâm và tàn bạo của hung thủ.

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Cha và ông nội ôm di ảnh cháu bé. Ảnh: VOV

Hiện tại, với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ông C. là ông nội của cháu bé gửi mong muốn tòa tiếp tục điều tra hành vi của chị L. (mẹ cháu A.).

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