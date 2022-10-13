Thông tin mới vụ bé gái bị mẹ 17 tuổi bỏ rơi kèm bức thư tay vội vàng: Sức khỏe cháu còn yếu, chưa có ai đến nhận

Xã hội 13/10/2022 17:42

Sau 3 ngày em bé phát hiện bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của bệnh viện kèm bức thư tay đầy đau đớn, hiện em bé vẫn chưa có ai đến nhận.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, một cán bộ TTYT H.Quế Sơn vô tình phát hiện bé gái sơ sinh nặng 2,8 kg bị bỏ rơi tại nhà vệ sinh của khoa Nội.

Bé gái sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn và có một lá thư bên cạnh. Bức thư có nội dung: “Tôi năm nay 17 tuổi, vừa sinh được cháu bé lúc 20 giờ tối 9.10. Vì tôi còn đi học nên không đủ khả năng nuôi bé được. Tôi mong những ai nhặt được bé thì hãy giúp tôi nuôi bé với ạ. Xin cảm ơn”.

Thông tin mới vụ bé gái bị mẹ 17 tuổi bỏ rơi kèm bức thư tay vội vàng: Sức khỏe cháu còn yếu, chưa có ai đến nhận - Ảnh 1
Bé gái bị bỏ rơi kèm bức thư tay. Ảnh: VietNamNet

Ngay sau khi tiếp nhận, cháu bé được các nữ hộ sinh khoa Sản phụ vệ sinh sạch sẽ, đưa vào phòng chăm sóc và nuôi dưỡng. Theo đó, tính đến nay đã 3 ngày cháu bé được phát hiện, tuy nhiên, vẫn chưa có ai đến nhận cháu.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet cho biết, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) Đinh Hữu Long cũng đã xác nhận cháu bé bị bỏ rơi cách đây 3 ngày vẫn chưa có người thân đến nhận. Ngoài ra, ông Long cho hay, cháu hiện phát triển bình thường. Tuy nhiên, sức khỏe cháu vẫn còn hơi yếu. Do đó, các y bác sĩ sẽ tiếp tục chăm sóc cháu.

Thông tin mới vụ bé gái bị mẹ 17 tuổi bỏ rơi kèm bức thư tay vội vàng: Sức khỏe cháu còn yếu, chưa có ai đến nhận - Ảnh 2
Bé được quấn trong một chiếc khăn kèm tờ giấy.  Hiện, cháu bé hiện phát triển tốt, tuy nhiên sức khỏe còn hơi yếu . Ảnh: Thanh Niên

Ông Long cho hay, sau khi thông tin được đăng tải, nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã liên hệ với đơn vị để xin nhận cháu bé làm con nuôi. Tuy nhiên, việc cho, nhận con nuôi phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. “Chúng tôi sẽ chăm sóc cháu thêm một thời gian nữa rồi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện việc cho, nhận con nuôi”, ông Long thông tin.

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