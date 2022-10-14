Bình Thuận: Nữ du khách đột nhiên mất tích trên núi Tà Cú, xuyên đêm tìm kiếm nhưng bất thành

Xã hội 14/10/2022 14:27

Lực lượng chức năng, người thân xuyên đêm tổ chức tìm kiếm người phụ nữ đi lạc trên núi Tà Cú (Bình Thuận) nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng, người thân xuyên đêm tổ chức tìm kiếm người phụ nữ đi lạc trên núi Tà Cú (Bình Thuận) nhưng bất thành.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, người phụ nữ 55 tuổi đi du lịch núi Tà Cú cùng đoàn và mất tích từ 12 giờ ngày 13-10, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Vào thời điểm trên, những người đi cùng đã vô cùng lo lắng và trình báo công an.

Bình Thuận: Nữ du khách đột nhiên mất tích trên núi Tà Cú, xuyên đêm tìm kiếm nhưng bất thành - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm. Ảnh: Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Ngay trong chiều 13-10, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã huy động khoảng 100 người gồm lực lượng cảnh sát, kiểm lâm; nhân viên Ban Quản lý du lịch núi Tà Cú và Công an thị trấn Thuận Nam, Công an xã Tân Thuận tham gia tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa có thông tin.

Bình Thuận: Nữ du khách đột nhiên mất tích trên núi Tà Cú, xuyên đêm tìm kiếm nhưng bất thành - Ảnh 2
Nhiều người tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Zing News, danh tính nạn nhân được xác định là bà Phan Thị Kim C. (55 tuổi) ngụ xã Phước Hiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai, có đặc điểm nhận dạng là bà C. mặc quần áo màu cam, có khoác áo sọc caro.

Bình Thuận: Nữ du khách đột nhiên mất tích trên núi Tà Cú, xuyên đêm tìm kiếm nhưng bất thành - Ảnh 3

Núi Tà Cú cách QL1A khoảng 2 km. Ảnh: Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh

 

Bình Thuận: Nữ du khách đột nhiên mất tích trên núi Tà Cú, xuyên đêm tìm kiếm nhưng bất thành - Ảnh 4

Cáp treo lên núi Tà Cú. Ảnh: Zing News

Được biết, núi Tà Cú có độ cao 649 m, nhiều khu vực có đá cheo leo, hiểm trở, từ lâu là điểm tham quan du lịch yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Du khách đến đây có thể lên đỉnh núi bằng đường bộ hoặc cáp treo.

Hiện, lực lượng tìm kiếm họp triển khai các phương án tìm kiếm bà C. mất tích.

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