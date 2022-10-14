Trong tình trạng những tai nạn ngoài dự đoán và có mức độ nguy hiểm, rất nhiều người trong chúng ta chưa biết cách ứng phó. Điều đó nhắc nhở việc chúng ta cần quan tâm, chú ý nắm vững một số kĩ năng thoát hiểm quan trọng.

Vào thời điểm trên, trời đang mưa và gió trở lạnh. Báo Thanh Niên cho hay, chiếc xe lưu thông hướng dốc Lê Đại Hành đến bùng binh Trần Quốc Toản - Lê Đại Hành thì bất ngờ lao xuống hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt). Khi ô tô lao xuống hồ Xuân Hương, ông Nguyễn Viết Thắng (50 tuổi, ngụ An Giang) và bà Nguyễn Thị Điểm (53 tuổi) may mắn bung cửa kịp, bơi được vào bờ. Còn người trong xe là ông Phạm Hồng Hải (50 tuổi, quê An Giang) và anh Thái Chí Nhẫn (quê An Giang) mắc kẹt trong xe và chìm xuống hồ Xuân Hương cùng ô tô.

- Tháo dây an toàn: Theo các chuyên gia, khi một chiếc xe ô tô bị rơi xuống nước, hệ thống điện sẽ vẫn còn hoạt động được tối đa là 3 phút trước khi chìm hẳn. Do đó, người ngồi trong xe phải canh đúng thời điểm để mở cửa và thoát ra ngoài. Chúng ta tháo dây an toàn để có thể thực hiện việc thoát nạn khi đang trong tình huống chìm cùng chiếc xe. Đồng thời, chúng ta cần có các thiết bị để phá vỡ cửa kính thoát ra ngoài trong trường hợp không thể mở cửa.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia khuyên rằng, việc giữ bình tĩnh là điều kiện tiên quyết để xử lý mọi tình huống, đặc biệt khi ô tô rơi xuống sông, hồ. Song song đó, quá trình thoát hiểm chúng ta chú ý một số thao tác như sau:

- Trong trường hợp không thể mở được cửa kính khi xe bắt đầu chìm trong nước. Bạn tuyệt đối không được mở bất kỳ cửa nào của xe. Cho đến khi áp suất bên trong và bên ngoài xe được cân bằng. Tức là bên trong xe hoàn toàn ngập nước vì nếu mở cửa, nước sẽ tràn vào ngay lập tức và khiến chiếc xe bị chìm nhanh hơn.

Trường hợp không thể phá vỡ cửa kính, đợi khi nước vào đầy bên trong xe (áp suất cân bằng giữa trong/ngoài) rồi mở cửa thoát ra. Ảnh: Dân Việt

Trường hợp hệ thống điện không thể mở được cửa kính, bạn hãy dùng các vật nặng có đầu nhọn để đập kính như một cái khóa, kìm, tuốc-nơ-vít, thậm chí cả giày cao gót… Một chiếc búa chuyên dụng là phương án tối ưu nhất. Nên đập cửa kính 2 bên hoặc kính sau, vì kính lái luôn an toàn nhất với nhiều lớp kết dính bằng keo chuyên dụng.

Ngoài ra, phía đầu xe nơi để động cơ có thể sẽ chìm nhanh hơn vì nặng, vì thế đuôi xe sẽ ở trên mặt nước lâu hơn. Bạn có thể mở cửa hoặc phá kính từ phía này.

- Nếu trong xe có trẻ em, phụ nữ, hãy khuyên họ bình tĩnh và hít thở sâu. Ngay sau khi nước đã ngập toàn bộ xe, bạn hãy tháo dây an toàn và giúp họ tháo dây an toàn, rồi thoát ra ngoài.

Hãy cố gắng tận dụng lượng không khí có trong xe để thở: dùng khăn trùm nilon lên đầu để làm bóng khí, dùng áo quần nhúng nước. Ngoài ra, khi áp suất bên ngoài và trong đã cân bằng, cũng là lúc bạn phải nín thở. Thực hiện mở cửa xe và thoát ra ngoài. Hãy nắm chặt tay lái trước khi bạn mở khóa dây an toàn vì bạn cần một điểm tựa để đẩy cơ thể ra ngoài.

- Khi bạn đã thoát ra khỏi xe, phải nhanh chóng đưa cơ thể lên bề mặt. Bạn không cần lo lắng về việc bạn không biết bơi hay bạn còn đủ oxy hay không. Khi bạn hít sâu và giữ, nó giống như một quả bóng bay. Hãy cố gắng ngoi lên thật nhanh. Hãy tìm hướng có ánh sáng hoặc hướng có các bọt khí đang nổi lên và ra dấu hiệu yêu cầu giúp đỡ càng sớm càng tốt.