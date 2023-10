Vào thời điểm trên, trời đang mưa và gió trở lạnh. Báo Thanh Niên cho hay, chiếc xe lưu thông hướng dốc Lê Đại Hành đến bùng binh Trần Quốc Toản - Lê Đại Hành thì bất ngờ lao xuống hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt). Khi ô tô lao xuống hồ Xuân Hương, ông Nguyễn Viết Thắng (50 tuổi, ngụ An Giang) và bà Nguyễn Thị Điểm (53 tuổi) may mắn bung cửa kịp, bơi được vào bờ. Còn người trong xe là ông Phạm Hồng Hải (50 tuổi, quê An Giang) và anh Thái Chí Nhẫn (quê An Giang) mắc kẹt trong xe và chìm xuống hồ Xuân Hương cùng ô tô.

Xe ô tô lao xuống Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt). Ảnh: Thanh Niên

Trong tình trạng những tai nạn ngoài dự đoán và có mức độ nguy hiểm, rất nhiều người trong chúng ta chưa biết cách ứng phó. Điều đó nhắc nhở việc chúng ta cần quan tâm, chú ý nắm vững một số kĩ năng thoát hiểm quan trọng.