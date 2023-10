Theo đó, sau khi sát hại, tên sát nhân đã dùng xe máy của người tình rồi bỏ trốn qua tỉnh khác. Công an đã khoanh vùng phạm vi mà đối tượng này di chuyển. Trong khoảng 11h20 ngày 12/10, khi nhận được tin báo kết hợp truy bắt đối tượng Đặng Văn Đồng, lực lượng Công an tại địa bàn nhận định đối tượng này đã chọn vào một quán ăn ở nơi khá hẻo lánh, ít dân cư tại tỉnh Quảng Nam để hòng trốn thoát. Tên này vào quán, tìm nơi kín đáo dựng xe rồi chọn một bàn ở giữa quán ngồi lại. Sau đó, hắn kêu đồ ăn và bia để uống, không giao tiếp với ai.

Theo thông tin từ Báo Công an nhân dân mới đây, Thiếu tá Nguyễn Minh Phúc- Trưởng Công an phường Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) kể lại quá trình bắt giữ đối tượng Đặng Văn Đồng giết người ở Huế rồi bỏ trốn.

Công an vây bắt đối tượng tại một quán ăn. Ảnh: Dân Việt

Ngay sau đó, tổ công tác Công an phường Điện Ngọc gồm 6 CBCS người mặc thường phục đến quán để tiếp cận đối tượng. "Tại đây, 4 CBCS chọn bàn ngồi kế bàn của Đồng, 2 người còn lại đi phía ngoài quan sát xem có đối tượng nào đi cùng Đồng hay không. Sau đó, một chiến sĩ bí mật chụp ảnh đối tượng gửi về cho Đội Cảnh sát hình sự- Công an TX Điện Bàn để kiểm tra, nhận dạng xem có đúng với đối tượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang truy tìm không.

Đối chiếu hình ảnh nghi phạm, xe máy trùng khớp biển số, 6 CBCS áp sát khống chế, bắt giữ Đặng Văn Đồng khiến đối tượng không kịp trở tay. Như vậy, từ lúc nhận thông tin nghi phạm ngồi ở quán ăn cho đến lúc bị bắt gần 7 phút”, Thiếu tá Phúc kể lại.