Giây phút vây bắt 'thần tốc' nghi phạm sát hại dã man người tình ở Huế: trong vòng 7 phút đối tượng đã sa lưới

Xã hội 14/10/2022 12:02

Kể lại giây phút vây bắt tên sát nhân đã ra tay dã man với người phụ nữ là mẹ đơn thân ở Huế, các trinh sát đã làm việc hết sức hiệu quả.

Theo thông tin từ Báo Công an nhân dân mới đây, Thiếu tá Nguyễn Minh Phúc- Trưởng Công an phường Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) kể lại quá trình bắt giữ đối tượng Đặng Văn Đồng giết người ở Huế rồi bỏ trốn.

Giây phút vây bắt 'thần tốc' nghi phạm sát hại dã man người tình ở Huế: trong vòng 7 phút đối tượng đã sa lưới - Ảnh 1
Đối tượng được nhận dạng tại các địa phương. Ảnh: Công an nhân dân 

Theo đó, sau khi sát hại, tên sát nhân đã dùng xe máy của người tình rồi bỏ trốn qua tỉnh khác. Công an đã khoanh vùng phạm vi mà đối tượng này di chuyển. Trong khoảng 11h20 ngày 12/10, khi nhận được tin báo kết hợp truy bắt đối tượng Đặng Văn Đồng, lực lượng Công an tại địa bàn nhận định đối tượng này đã chọn vào một quán ăn ở nơi khá hẻo lánh, ít dân cư tại tỉnh Quảng Nam để hòng trốn thoát. Tên này vào quán, tìm nơi kín đáo dựng xe rồi chọn một bàn ở giữa quán ngồi lại. Sau đó, hắn kêu đồ ăn và bia để uống, không giao tiếp với ai.

Giây phút vây bắt 'thần tốc' nghi phạm sát hại dã man người tình ở Huế: trong vòng 7 phút đối tượng đã sa lưới - Ảnh 2
Công an vây bắt đối tượng tại một quán ăn. Ảnh: Dân Việt

Ngay sau đó, tổ công tác Công an phường Điện Ngọc gồm 6 CBCS người mặc thường phục đến quán để tiếp cận đối tượng. "Tại đây, 4 CBCS chọn bàn ngồi kế bàn của Đồng, 2 người còn lại đi phía ngoài quan sát xem có đối tượng nào đi cùng Đồng hay không. Sau đó, một chiến sĩ bí mật chụp ảnh đối tượng gửi về cho Đội Cảnh sát hình sự- Công an TX Điện Bàn để kiểm tra, nhận dạng xem có đúng với đối tượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang truy tìm không.

Đối chiếu hình ảnh nghi phạm, xe máy trùng khớp biển số, 6 CBCS áp sát khống chế, bắt giữ Đặng Văn Đồng khiến đối tượng không kịp trở tay. Như vậy, từ lúc nhận thông tin nghi phạm ngồi ở quán ăn cho đến lúc bị bắt gần 7 phút”, Thiếu tá Phúc kể lại.

Giây phút vây bắt 'thần tốc' nghi phạm sát hại dã man người tình ở Huế: trong vòng 7 phút đối tượng đã sa lưới - Ảnh 3
 

 

Giây phút vây bắt 'thần tốc' nghi phạm sát hại dã man người tình ở Huế: trong vòng 7 phút đối tượng đã sa lưới - Ảnh 4
Đối tượng Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, chiều ngày 12/10, sau khi đã bắt được nghi phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan công an đã lấy lời khai bước đầu của nghi phạm sát hại chị Lê Thị O (SN 1977, trú thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP.Huế).

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Đặng Văn Đồng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Đồng, do có mối quan hệ yêu đương với chị Lê Thị O, ngày 8/11, Đồng từ Bình Phước ra Huế. Tại đây, do ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn, Đồng đã ra tay đâm 28 nhát ở vùng ngực và cổ chị O.

Sau khi gây án, Đồng chóng tẩu thoát, tìm đường chạy trốn vào miền Nam, nhưng không ngờ bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng bắt giữ. Theo người dân địa phương, chị O là người phụ nữ sống đơn thân và đã có 2 người con.

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