Thông tin từ Báo VietNamNet trước đó, ngày 13.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi, ngụ Bắc Giang; còn gọi Tina Dương) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là hoạt động tố tụng mới nhất sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết khởi tố vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (ngày 10.10) và chuyển lên Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý điều tra.

Ninh Thị Vân Anh tại cơ quan. Ảnh: VietNamNet

Một số ý kiến cho rằng: Hành vi trên thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 BLHS 2015, có thể bị phạt tù thấp nhất là 6 tháng, cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân.