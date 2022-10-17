‘Hotgirl Tina Dương’ được giảm nhẹ tội sau khi tự nguyện nộp 148 triệu đồng

Xã hội 17/10/2022 17:02

Việc chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả, Vân Anh được xem xét hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Thông tin từ Báo VietNamNet trước đó, ngày 13.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi, ngụ Bắc Giang; còn gọi Tina Dương) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là hoạt động tố tụng mới nhất sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết khởi tố vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (ngày 10.10) và chuyển lên Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý điều tra.

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Ninh Thị Vân Anh tại cơ quan. Ảnh: VietNamNet

Một số ý kiến cho rằng: Hành vi trên thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 BLHS 2015, có thể bị phạt tù thấp nhất là 6 tháng, cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin cho hay, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Vân Anh đã nộp 148 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Được biết, số tiền này Tina Dương đã nộp cho cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tina Dương khai, số tiền này có được là do buôn bán online, livestream trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

‘Hotgirl Tina Dương’ được giảm nhẹ tội sau khi tự nguyện nộp 148 triệu đồng - Ảnh 2
Tina Dương nộp 148 triệu trước khi bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Thanh Niên

Theo luật sư Dương Đức Thắng (Phó giám đốc Công ty Luật Myway), thông tin trên Zing News cho hay, việc nộp bớt số tiền khắc phục hậu quả, Ninh Thị Vân Anh có thể được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ, kể cả khi bị hại từ chối số tiền bồi thường này theo Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

Cụ thể, Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 quy định “người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả" sẽ được giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, khoản 1. Việc bồi thường dựa trên nguyên tắc người phạm tội bồi thường, khắc phục hậu quả cho người bị hại.

‘Hotgirl Tina Dương’ được giảm nhẹ tội sau khi tự nguyện nộp 148 triệu đồng - Ảnh 3
Chiếc xe trong vụ án. Ảnh: Zing News

Trong vụ án này, bị hại được xác định là ông L.K.D. (chủ nhân chiếc xe, ở Đồng Tháp) còn tài sản thiệt hại là ôtô có giá trị 778 triệu đồng. Như vậy, Vân Anh có nghĩa vụ hoàn trả chiếc xe, thanh toán khấu hao cùng các thiệt hại khác của xe (nếu có) cho ông D. hoặc bồi thường số tiền tương đương giá trị ôtô nếu không thể hoàn trả phương tiện cho chủ sở hữu.

Trường hợp phía bị hại từ chối, việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ có thể thực hiện theo quy định tại Nghị Quyết 01/2016/NQ-HĐTP của TAND Tối cao. Do đó, bị can vẫn có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo một số thông tin khác ngoài vụ việc trên, công an nhận phản ánh có rất nhiều nạn nhân khác gửi đơn tố cáo hotgirl Tina Dương có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.

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