Theo thông tin từ Báo Thanh Niên cho hay, người phụ nữ trên Tr. và ông K.S.R (52 tuổi, quốc tịch Đức) quen biết nhau qua mạng xã hội và nảy sinh quan hệ tình cảm. Trong thời gian quen nhau, cô gái có những lần yêu cầu người đàn ông mua điện thoại và cho mượn tiền.

Đến khoảng tháng 1.2022, do cả 2 xảy ra mâu thuẫn, ông K.S.R muốn chấm dứt quan hệ tình cảm, nhưng Tr. không đồng ý. Do muốn níu kéo tình cảm nhưng không thành, cô gái này đã gửi nhiều hình ảnh nhạy cảm của 2 người và đề nghị ông K.S.R chuyển 50 triệu đồng, nếu không toàn bộ "ảnh nóng" sẽ bị gửi lên mạng xã hội, cho gia đình, bạn bè ông K.S.R biết. Ông K.S.R bức xúc nên đến trình báo công an.