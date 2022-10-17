Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đề nghị truy tố chị Tr. , người đòi tung ‘ảnh nóng’ tống tiền người tình khi yêu đương bất thành.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên cho hay, người phụ nữ trên Tr. và ông K.S.R (52 tuổi, quốc tịch Đức) quen biết nhau qua mạng xã hội và nảy sinh quan hệ tình cảm. Trong thời gian quen nhau, cô gái có những lần yêu cầu người đàn ông mua điện thoại và cho mượn tiền. Đến khoảng tháng 1.2022, do cả 2 xảy ra mâu thuẫn, ông K.S.R muốn chấm dứt quan hệ tình cảm, nhưng Tr. không đồng ý. Do muốn níu kéo tình cảm nhưng không thành, cô gái này đã gửi nhiều hình ảnh nhạy cảm của 2 người và đề nghị ông K.S.R chuyển 50 triệu đồng, nếu không toàn bộ "ảnh nóng" sẽ bị gửi lên mạng xã hội, cho gia đình, bạn bè ông K.S.R biết. Ông K.S.R bức xúc nên đến trình báo công an.

Cô gái tống tiền sau 2 tháng quen biết. Ảnh: Internet Tại CQĐT, Tr. khai nhận, do không muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với ông K.S.R nên nhiều lần hẹn gặp mặt giải quyết, nhưng bị từ chối. Sau đó, Tr. gửi "ảnh nóng" cho ông K.S.R xem, kèm những lời đe doạ, ép buộc người tình phải chuyển số tiền 50 triệu đồng đền bù tổn thất tinh thần trong thời gian quen nhau 2 tháng. Trước đó, tại Hà Tĩnh, một cô gái khác cũng đã ép tình cũ đưa 80 triệu đồng, nếu không đưa sẽ tung clip nóng lên mạng xã hội và gửi tới gia đình.

Cô gái sau đó đã bị truy tố và bắt tạm giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Luật sư cho rằng, ngoài tội "Cưỡng đoạt tài sản", nếu cơ quan tố tụng xác định có hành vi đăng tải hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội thì người này có thể sẽ bị truy tố thêm tội “Làm nhục người khác”. Phân tích về mặt pháp lý, luật sư Đỗ Thành Hưng, Văn phòng luật sư Trung Hòa, Hà Nội chia sẻ trên Báo Pháp luật và xã hội cho hay, với những người có hành vi đe dọa đăng tải các hình ảnh, clip "nóng" nhằm gây áp lực yêu cầu đưa tiền, đặc biệt có hành vi hù dọa liên quan đến tính mạng nhằm chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù 12-20 năm. Nếu có hành vi đăng tải những hình ảnh, clip nhạy cảm của nạn nhân lên mạng xã hội cơ quan tố tụng xác định có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, bị can sẽ bị truy tố thêm tội "Làm nhục người khác" theo Điều 155 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt là phạt cảnh cáo, phạt tiền 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

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