Ở phía khá xa nơi xảy ra sự cố, nạn nhân thứ hai trong vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận được lực lượng chức năng tìm thấy.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, sau gần 2 ngày tìm kiếm, nạn nhân thứ hai của vụ sạt lở bãi cát tại mỏ titan Nam Suối Nhum được tìm thấy gần khu vực một chiếc bơm nước, cách nơi xảy ra sự cố khá xa.

Đại diện người ở mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cho biết đã tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân bị vùi lắp do sạt lở bãi cái.

Thi thể nạn nhân được phát hiện ở một địa điểm khá xa khu vực xảy ra sự cố. Ảnh: Người Lao Động

Như vậy, 2 trong số 4 công nhân bị vùi lấp dưới cát trong vụ bãi cát tại mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH TM Tân Quang Cường (tỉnh Bình Thuận) đã được tìm thấy.

Ngoài anh Trung, thi thể anh Bùi Quang Trình được phát hiện cách vị trí máy bơm về hướng Tây khoảng 30m, độ sâu khoảng 1m. Thi thể anh Trình được tìm thấy sau 2 giờ sự cố xảy ra vào ngày 15-10.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Thanh Niên, vụ sụt lún cát ở mỏ titan nam Suối Nhum của Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường xảy ra khoảng 16 giờ ngày 15.10. Nguyên nhân bước đầu xác định do cát ở bãi thải bị sạt lở, kéo dài khoảng 500 m, khiến 4 công nhân bị vùi lấp.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở TN-MT đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm. Suốt đêm 15 và ngày 16.10, gần 20 máy múc, máy đào, hơn 40 cán bộ chiến sĩ công an, hàng chục công nhân của Công ty Tân Quang Cường đã nỗ lực đào bới trong đống bùn cát, tìm kiếm những người mất tích.

Hiện các lực lượng vẫn đang tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại, gồm: Huỳnh Tân Phước và Nguyễn Văn Nam (cùng trú tỉnh Bình Thuận).

Lũ lớn tại Huế: Công an khẩn cấp đưa người bị thương tới viện cấp cứu Chưa từng xảy ra trong lịch sử, người dân chứng kiến cảnh nhà cửa ngập trong nước lũ. Ngay tại những địa điểm cao nhất như Ngã 6 Vincom, Cầu Trường Tiền, đường Bà Triệu, và nhiều tuyến đường khác tại trung tâm thành phố Huế cũng đều bị ngập sâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-thay-nan-nhan-tu-vong-thu-hai-trong-vu-sap-mo-titan-o-binh-thuan-thuong-xot-thi-the-o-mot-vi-tri-rat-xa-514384.html