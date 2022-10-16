Sau dư chấn về việc video nữ sinh cãi tay đôi với thầy giáo trong trường, em học sinh cảm nhận hành động sai trái của mình, được nhà trường động viên trở lại lớp.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, vụ việc ngày 13/10 trước đó, nhà trường đã nắm thông tin, xác nhận sự việc và báo cáo lên Sở. Theo đó, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 5 phút cảnh nữ sinh ngồi ở bàn đầu cãi nhau tay đôi với thầy giáo. Cô gái này nói những câu hỗn hào như: "Ông có quyền gì cấm tôi?... Ông là giáo viên gì mà dám la tôi, giựt lỗ tai tôi. Ông nuôi tôi ngày nào?"...

Thậm chí có lúc nữ sinh này xưng "mày tao" với thầy giáo và buông lời chửi tục khiến cả lớp phải lắc đầu ngao ngán. Nữ sinh có nhiều phát ngôn vô lễ với giáo viên. Ảnh: Dân Việt "Trước những lời lẽ của em nữ sinh này, thầy giáo vẫn giữ bình tĩnh. Tuy nhiên thầy lại thiếu kinh nghiệm trong quá trình ứng xử tình huống khi đã đôi co, nói chuyện qua lại với học sinh khiến em này càng mất kiểm soát, có những lời lẽ thô tục, thiếu chuẩn mực hơn. Cách giải quyết cần thiết trong tình huống này là thầy giáo phải ngưng tiết học và báo lên ban giám hiệu nhà trường để có hướng xử lý phù hợp.” - Ông Đỗ Hữu Quỳnh - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa nói.

Cũng theo thông tin sau khi clip phát tán trên mạng xã hội, em nữ sinh này bị tâm lý khủng hoảng. Nữ sinh nhận ra hành động sai trái của mình và hối hận. Theo thông tin từ Báo Dân Việt, ngày 16/10, thầy hiệu trưởng lên tiếng về vụ việc cho hay nhà trường đã có phương án xử lý, mong cộng đồng mạng đừng "ném đá" nữ sinh. Hội đồng nhà trường cùng gia đình học sinh đang tìm hiểu sự việc, cùng nhau tìm cách giáo dục, uốn nắn để các em nhận thấy cái sai, cái thiếu chuẩn mực của người học sinh mà sửa đổi. Trong lúc này đây, chúng tôi mong muốn mọi người cùng đồng hành và chia sẻ để cùng nhà trường giáo dục những em học sinh chưa ngoan để các em tốt hơn khi rời khỏi ghế nhà trường. Nữ sinh hối hận sau hành động. Ảnh: Tuổi Trẻ "Mong mọi người hãy tin tưởng vào nhà trường sẽ uốn nắn được các em đi đúng con đường, sẽ nhận thấy được cái sai của mình để sửa đổi", thầy Hà Văn Thọ - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Khánh Hòa chia sẻ. Hiện, em và gia đình có đề nghị tạm nghỉ học, nhưng cô giáo chủ nhiệm đã động viên em tiếp tục đến lớp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nu-sinh-vo-le-chui-thay-giao-o-khanh-hoa-hoi-han-sau-clip-bi-phat-tan-duoc-nha-truong-dong-vien-cho-em-co-hoi-sua-sai-514217.html