Nguyên nhân vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận, trắng đêm tìm kiếm nhưng vẫn không thấy 3 công nhân mất tích

Xã hội 16/10/2022 14:13

Lực lượng chức năng đã thức trắng đêm, huy động người và phương tiện tìm kiếm tại hiện trường nhưng vẫn chưa tìm được 3 công nhân mất tích do sập mỏ titan.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sáng 16-10, Thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã thông tin về vụ sạt lở vùi lấp 4 công nhân của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường tại mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, Hàm Thuận Nam.

Nguyên nhân vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận, trắng đêm tìm kiếm nhưng vẫn không thấy 3 công nhân mất tích - Ảnh 1
Hiện trường vụ sập mỏ titan. Ảnh: Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường; khám nghiệm tử thi; lấy lời khai giám đốc, quản lý và một số người có liên quan của Công ty Tân Quang Cường. Vụ việc được tiến hành điều tra nguyên nhân ngay trong đêm.

Qua xác minh ban đầu, công ty có kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải đến vị trí khác cách đó 400m bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn. Theo đó, ba máy hút cách chân bãi thải khoảng 15m bơm cát đến hồ chứa. Như vậy, có thể do bơm nước, núi cát từ độ cao 20m đã đổ xuống vùi lấp công nhân.

Nguyên nhân vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận, trắng đêm tìm kiếm nhưng vẫn không thấy 3 công nhân mất tích - Ảnh 2
 

 

Nguyên nhân vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận, trắng đêm tìm kiếm nhưng vẫn không thấy 3 công nhân mất tích - Ảnh 3
Lực lượng tìm kiếm những người mất tích do sập mỏ titan. Ảnh: Tiền Phong
 

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong cho hay, khi 5 công nhân đang làm việc thì xảy ra sạt lở từ độ cao 20m xuống vùi lấp 4 người. Tổ trưởng tổ khai thác Phan Văn Hưng, trú tỉnh Nghệ An là người duy nhất chạy thoát được ra ngoài khu vực sạt lở.

Ba công nhân còn lại vẫn đang mất tích, gồm Huỳnh Tấn Phước (sinh năm 1979, trú phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1990, trú xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định); Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1991, trú xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận).

Nguyên nhân vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận, trắng đêm tìm kiếm nhưng vẫn không thấy 3 công nhân mất tích - Ảnh 4
Những người bị thương được đưa ra khỏi nơi gặp tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Công ty đã huy động nhân lực, máy móc hiện có đào bới, tìm kiếm và đến khoảng 18 giờ ngày 15/10 thì tìm được thi thể công nhân Bùi Quang Trình (36 tuổi, trú Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ), cách vị trí đặt máy bơm khoảng 30m ở độ sâu 1m.

Do khu vực xảy ra sự cố có địa hình phức tạp, trời tối rất khó di chuyển nên công tác tìm kiếm rất khó khăn.

 

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