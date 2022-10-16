Bão NESAT tiếp tục tiến thẳng vào Biển Đông, có khả năng mạnh thêm: giật cấp 14, diễn biến phức tạp

Xã hội 16/10/2022 09:15

Bão NESAT đang được dự đoán đi thẳng vào Biển Đông hôm nay, tiếp tục mạnh thêm và có diễn biến rất phức tạp.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, Trung và Nam Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng nặng nề. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 17/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 10, giật 12.

Bão NESAT tiếp tục tiến thẳng vào Biển Đông, có khả năng mạnh thêm: giật cấp 14, diễn biến phức tạp - Ảnh 1
Bão di chuyển mạnh. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Trong 24-28 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 18/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Bắc. Thời điểm này, bão mạnh cấp 12, giật 14.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Bão NESAT tiếp tục tiến thẳng vào Biển Đông, có khả năng mạnh thêm: giật cấp 14, diễn biến phức tạp - Ảnh 2
Hướng đi của bão. Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo thông tin từ Báo VietNamNet, trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, huyện đảo Bạch Long Vĩ và huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Ngày và đêm 17/10, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 1,5-3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Bão NESAT tiếp tục tiến thẳng vào Biển Đông, có khả năng mạnh thêm: giật cấp 14, diễn biến phức tạp - Ảnh 3
Cần lưu ý các biện pháp ứng phó sự cố thiên tai. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Cũng theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 33/CĐ-QG.

- Thứ nhất, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão NESAT.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

- Thứ hai, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

- Thứ ba, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

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