Xót xa hình ảnh người dân Đà Nẵng trong đêm lũ ập đến bất ngờ, mưa như trút nước không thể thoát ra ngoài: mong cầu bình an

Vào hôm nay, cả nước đều hướng về những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 5. Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày từ trưa 14/10, mưa đã bắt đầu nặng hạt, gây ngập lụt nhiều nơi. Càng về tối, mưa càng lớn như trút nước khiến nhiều nơi ngập nặng. Những người dân không kịp trở tay, vội vàng đưa con em, người lớn tuổi lên vị trí cao hơn tránh lũ, đồng thời trục vớt những tài sản có nguy cơ bị lũ cuốn trôi khỏi nhà.

Chỉ trong vài giờ, mưa lớn khiến nước ngập chia cắt nhiều khu vực tại Đà Nẵng . Nhiều nhà dân bị ngập sâu phải nhờ giúp đỡ khẩn cấp thông qua mạng xã hội và các số điện thoại đường dây nóng.

Rất nhiều sinh viên, người lao động đến ở trọ tại các khu dân cư trũng thấp ở phường Hòa Khánh Nam đã trở tay không kịp vì nước lên quá nhanh.

Một căn nhà trọ của sinh viên bị ngập, nhiều người kêu cứu. Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, nhiều khu dân cư thấp trũng ngập tới ngang cổ, người dân nháo nhào kê dọn đồ đạc lên cao. Người dân Đà Nẵng các khu vực Hoàng Văn Thái, Trưng Nữ Vương... lên mạng cầu cứu khi trong nhà toàn người già, trẻ nhỏ.

Nhiều người hoảng loạn cho biết trong gia đình có cả người già và trẻ nhỏ đang mắc kẹt. Nước đã dâng vào nhà, có nơi nước dâng đến bụng, đến ngực nhưng không thể thoát ra ngoài.

Các tuyến đường ngập nặng vào tối 14/10. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo nhiều nguồn tin, đợt mưa này khiến nhiều tuyến phố tại Đà Nẵng ngập sâu, nước ngập diện rộng hơn cả trận mưa lịch sử tháng 10-2018, đường phố biến thành sông, nước ngập lênh láng.

Người dân nháo nhào kê dọn di chuyển đồ đạc chạy lũ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Mưa lớn dồn dập khiến đường phố biến thành sông, nước ngập lênh láng. Chị Thanh (ngụ tại đường Đồng Trí 2) cho biết từ đêm tối, nước dâng cao đột ngột, toàn bộ khu trọ của cô gái này bị ngập sâu. Để an toàn, Thanh chỉ còn cách trèo lên gác xếp ngồi chờ đội cứu hộ đến.

"Nguồn điện bị cúp, điện thoại hết pin. Tôi không biết làm gì hơn, nhà trọ đúc kín nên tôi không thể đục tường leo lên nóc nhà được", Thanh kể trên Zing News.

Cảnh sát hỗ trợ và giải cứu người dân ngập nặng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Công an phường Hòa Khê, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an quận Thanh Khê và dân quân phường đã giải cứu 4 người dân bị mắc kẹt do nước lên. Ảnh: Người Lao Động

Cập nhật lúc 22h30 ngày 14/10, theo thông tin trên Báo VnExpress, cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng) đã huy động tối đa quân số và xe cẩu, xe cứu hộ... để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông từ xa, không cho phương tiện vào các tuyến đường ngập lụt và hướng dẫn lưu thông sang các tuyến khác.

Tại vùng dân ngập sâu, cảnh sát giao thông tham gia sơ tán người già, trẻ em đến khu cao ráo hơn.

Theo Công ty điện lực Đà Nẵng, mưa lớn ngày 14-10 đã làm nhiều khu vực trên địa bàn thành phố ngập lụt, có nơi ngập sâu. Do đó, để đảm bảo an toàn lưới điện, tránh các sự cố tai nạn đáng tiếc, đơn vị này đã sa thải 1.920 trạm biến áp, tương ứng 152.000 khách hàng mất điện.

Tính đến 21h30 ngày 14-10, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã tạm ngừng cấp điện tại các khu vực như sau: phần lớn quận Sơn Trà, dọc ven biển đường Trường Sa; một phần quận Hải Châu gồm các tuyến đường: Nguyễn Tri Phương, Phan Đăng Lưu.

Khu vực dọc trục Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Cừ; một phần khu công nghiệp Hòa Khánh, khu đô thị Phước Lý, Nguyễn Nhàn…; một số khu vực quận Thanh Khê như: Nguyễn Văn Huề, khu vực Yên Khê 2, Dệt may 29/3… và các xã Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang).

Ngay sau khi nước rút, công ty sẽ triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, khôi phục cấp điện trở lại kịp thời cho người dân.