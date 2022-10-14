Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ đối tượng bị truy nã vì tội giao cấu với người dưới 16 tuổi và lẩn trốn sang Campuchia nhằm tránh tội.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, đối tượng này đã bỏ trốn khi có lệnh truy nã. Qua công tác rà soát địa bàn, Công an huyện Châu Thành tiến hành trao đổi thông tin với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài về việc xác định được tung tích của đối tượng Cao Minh Quang và tiến hành các biện pháp phối hợp truy bắt.

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 11/10, lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài triển khai xác minh và đề nghị lực lượng hiến binh thành phố Bavet, hỗ trợ bắt giữ đối tượng Cao Minh Quang đang có lệnh truy nã, đang lẩn trốn tại thành phố Bavet.

Cao Minh Quang bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Campuchia. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Cao Minh Quang đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 02/QĐ ngày 13/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đó, đối tượng Cao Minh Quang thông qua mạng xã hội quen biết và nảy sinh tình cảm với em N.N.H (sinh năm 2006, ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

Sau khi phát hiện con gái bị xâm hại, gia đình H đã đến công an để tố cáo nhưng Quang nhanh chân trốn khỏi địa phương và xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

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