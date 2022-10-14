Cay đắng: Xin tiền bất thành, người đàn ông ra tay ‘đâm’ vợ trọng thương rồi ra đầu thú

Xã hội 14/10/2022 17:00

Do không xin được tiền vợ và trong lúc nóng giận, người đàn ông đã dùng hung khí đâm vợ trọng thương.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 14/10, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thập (SN 1978, tạm trú tại phường Thịnh Liệt) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo đó, khoảng 15h30, ngày 10/10, Thập xin tiền vợ đi khám bệnh nhưng chị N.T.P (SN 1982) không đồng ý. Lời qua tiếng lại, giữa hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Thập đã dùng hung khí gây thương tích nghiêm trọng cho vợ.

Cay đắng: Xin tiền bất thành, người đàn ông ra tay ‘đâm’ vợ trọng thương rồi ra đầu thú - Ảnh 1
Nghi phạm Nguyễn Văn Thập tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Zing News, sau khi hành hung, Thập đã đến Công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, đầu thú. Chị P. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, với thương tích ở vùng đầu.

Quá trình làm việc, Thập đã cung cấp một phiếu khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ngày 10/10, chẩn đoán "rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm".

Hiện vụ án được Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai tiếp tục xác minh, làm rõ.

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Từ khóa:   Hà Nội đâm vợ trọng thương bạo lực gia đình

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