Mưa như trút, người dân Đà Nẵng ‘chạy lũ’ trong đêm: nhiều nơi mất điện

Xã hội 14/10/2022 22:45

Tại TP. Đà Nẵng, mưa lớn liên tiếp trút xuống do ảnh hưởng của bão số 5, nước dâng khắp nơi gây ngập cục bộ, thành phố này cũng đang bị mất điện nhiều nơi.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 và đang trên đường di chuyển hướng vào khu vực đất liền từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, vào tối 14/10, mưa như trút kéo dài khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP Đà Nẵng rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Mưa như trút, người dân Đà Nẵng ‘chạy lũ’ trong đêm: nhiều nơi mất điện - Ảnh 1
Mưa ngập ở TP. Đà Nẵng. Ảnh: VietNamNet

Cụ thể, nhiều nơi nước chảy rất siết, ngập sâu hơn 1m. Khắp nơi ở TP Đà Nẵng đang bị nước lũ bủa vậy, nước tràn vào các hộ gia đình, đặc biệt ở các khu dân cư ở quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ.

Mưa như trút, người dân Đà Nẵng ‘chạy lũ’ trong đêm: nhiều nơi mất điện - Ảnh 2

 

Mưa như trút, người dân Đà Nẵng ‘chạy lũ’ trong đêm: nhiều nơi mất điện - Ảnh 3
Nước ngập ở đường và tràn vào nhà người dân. Ảnh: VietNamNet

Trong đêm, người dân tại khu chung cư được huy động để "cứu" xe bị ngập. Rất nhiều người vất vả di dời một số tài sản, xe máy lên vị trí cao để tránh bị ngập hư hỏng. Ngoài ra, khu vực Khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng cũng bị nước tràn vào. Lực lượng chức năng được huy động để hỗ trợ người dân.

Mưa như trút, người dân Đà Nẵng ‘chạy lũ’ trong đêm: nhiều nơi mất điện - Ảnh 4

 

Mưa như trút, người dân Đà Nẵng ‘chạy lũ’ trong đêm: nhiều nơi mất điện - Ảnh 5

 

Mưa như trút, người dân Đà Nẵng ‘chạy lũ’ trong đêm: nhiều nơi mất điện - Ảnh 6
Người dân đang cố gắng cứu tài sản, khoa cấp cứu của bệnh viện Đà Nẵng hiện bị ngập. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, vào thời điểm chiều cùng ngày, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều tuyến phố trung tâm TP Đà Nẵng ngập sâu.

Mưa như trút, người dân Đà Nẵng ‘chạy lũ’ trong đêm: nhiều nơi mất điện - Ảnh 7

 

Mưa như trút, người dân Đà Nẵng ‘chạy lũ’ trong đêm: nhiều nơi mất điện - Ảnh 8

 

Mưa như trút, người dân Đà Nẵng ‘chạy lũ’ trong đêm: nhiều nơi mất điện - Ảnh 9
Mưa như trút gây ngập sâu tại địa bàn bắt đầu từ chiều 14/9. Ảnh: Người Lao Động

Theo đó, bắt đầu từ 15 giờ, tại phố thời trang Lê Duẩn (quận Hải Châu), nhiều giao lộ bắt đầu ứ nước. Đến 16 giờ, các giao lộ như Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám, Lê Duẩn - Chi Lăng, Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm ngập sâu hơn nửa bánh xe. Ôtô lớn di chuyển tạo thành sóng nước, làm ngã người đi đường.

Ngập lụt cũng khiến nhiều mô tô chết máy. Không chỉ đường Lê Duẩn, các tuyến phố khác như Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Cô Giang (quận Hải Châu) cũng ngập lụt tương tự. Thời gần 17 giờ, lượng phương tiện ngày càng đông khiến nhiều khu vực bị ách tắc, người dân bì bõm trong nước ngập.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, trưa ngày 14.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão.

Cập nhật lúc 13 giờ, tâm bão số 5 ở vị trí khoảng 14,4 độ vĩ bắc và 111,0 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 350 km, cách Quảng Nam khoảng 305 km và Quảng Ngãi khoảng 260 km về phía đông đông nam.

Vùng gần tâm bão số 5, gió mạnh nhất ở cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong chiều nay bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ, sẽ hướng vào đất liền từ Đà Nẵng đến tỉnh Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của bão số 5, trong chiều và đêm nay, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Dự báo từ ngày 14 đến hết ngày 15-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa đo được tại huyện Hòa Vang và các quận Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm; khu vực quận Liên Chiểu, Hải Châu và Thanh Khê từ 150-350mm, có nơi trên 400mm.

Từ đêm 15-10 đến ngày 16-10, tại thành phố Đà Nẵng, mưa giảm nhưng vẫn còn có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi hơn 100mm.

Do mưa lớn xảy ra trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày tại thành phố Đà Nẵng nên cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng ở vùng trũng thấp.

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