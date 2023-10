Người đàn ông chở vợ ở đằng sau, đúng vào khúc quẹo thuộc điểm mù của chiếc xe đầu kéo thì gặp tai nạn khiến người chồng tử vong tại chỗ.

Thông tin từ Báo Thanh Niên cho hay, người vợ hoảng loạn khi chứng kiến chồng tử vong sau va chạm với xe đầu kéo tại “điểm đen” nơi vòng xoay này.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BS 63C-133.70 (không kéo rơ moóc) lưu thông trên QL1 theo hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến vòng xoay Trung Lương, thuộc địa bàn P.10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, tài xế cho xe rẽ phải để tiếp tục lưu thông về hướng Mỹ Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Trong lúc rẽ, xe đầu kéo va chạm với xe máy. Cú va chạm khiến 2 người trên xe cùng ngã xuống đường. Người chồng tử vong tại chỗ, người vợ bị xây xát. Chứng kiến người đi cùng tử vong, người phụ nữ vô cùng hoảng loạn, đau đớn.

Theo thông tin từ Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt phối hợp với Công an TP.Mỹ Tho cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an điều tra, làm rõ. Ảnh: Báo Công An Thành phố Hồ Chí Minh

Người dân tại hiện trường vụ tai nạn cho biết, ngay vị trí vừa xảy ra tai nạn ở vòng xoay Trung Lương hướng về Mỹ Thuận là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đã có nhiều người đi xe máy tử vong và bị thương ngay đoạn này.

