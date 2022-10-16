Xót xa mẹ chiến sỹ trẻ khóc ngất khi biết tin con trai hy sinh sau đêm cứu bà con chạy bão: ‘Sao thất hứa với mẹ Cường ơi!’

Xã hội 16/10/2022 13:53

‘Đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm rồi về liền’ - là câu nói của chiến sỹ tâm sự với mẹ khi đang dang dở công việc phục vụ bà con chống lũ. Thế nhưng người chiến sỹ này đã không thể về nữa.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua, địa bàn tỉnh Đà Nẵng chìm trong biển nước, người và tài sản gặp tổn thất khá nhiều. Một chiến sỹ công an giúp dân vào buổi tối trời mưa bão không may gặp tai nạn đã không qua khỏi.

Theo chia sẻ từ Báo Công an Thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Sớt, mẹ của Trung úy Cường hy sinh không khỏi khóc ngất, bà không khỏi xót thương đứa con trai út hiền lành của bà ra đi mãi khi còn dở ca trực vào đêm mà cả thành phố Đà Nẵng chới với vì mưa lũ.

Xót xa mẹ chiến sỹ trẻ khóc ngất khi biết tin con trai hy sinh sau đêm cứu bà con chạy bão: ‘Sao thất hứa với mẹ Cường ơi!’ - Ảnh 1
Mẹ trung úy hy sinh trong cơn lũ ở Đà Nẵng. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trong căn nhà cũ ở tổ 4, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), bà con lối xóm và đồng đội của Trung úy Trần Văn Cường – cán bộ CAP. Thọ Quang, Q. Sơn Trà ai nấy cũng bàng hoàng tiếc thương nhìn người chiến sỹ trẻ nhiệt huyết đã hy sinh.

Xót xa mẹ chiến sỹ trẻ khóc ngất khi biết tin con trai hy sinh sau đêm cứu bà con chạy bão: ‘Sao thất hứa với mẹ Cường ơi!’ - Ảnh 2
Bà Sớt không kìm được nước mắt. Ảnh: Công an Đà Nẵng

“Con và anh em giúp bà con tới nơi an toàn rồi con về lo nhà mình”, “Nó nói tui yên tâm, đợt này mưa to chứ không có bão. Nhà ở nơi cao, lại gần sông nên không ngập lụt. Nhưng mưa liên tục, nước vây lấy nhà, chảy mạnh sạt hết ngõ vào. Tôi gọi điện thì nó bảo ráng chờ xí, đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm rồi về liền. Ai ngờ nó thất hứa không về nữa…”, bà Sớt chia sẻ.

Xót xa mẹ chiến sỹ trẻ khóc ngất khi biết tin con trai hy sinh sau đêm cứu bà con chạy bão: ‘Sao thất hứa với mẹ Cường ơi!’ - Ảnh 3
Gia đình, đồng nghiệp, người thân tiếc thương chiến sỹ trẻ. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Vợ trung úy Cường, chị Đặng Ngọc Thảo kể từ khi nghe tin dữ trong đêm đã không ngừng rơi lệ, đau đớn. Vợ chồng chị Thảo và anh Cường dự định sẽ sinh con vào năm sau, khi công việc hoàn thành. Thế nhưng, anh Cường đã bỏ chị mà đi. Trong 2 năm qua vừa dịch bệnh vừa thiên tai nên thời gian Cường ờ nhà không được nhiều. “Ảnh con út, lại hiền lành, sống trách nhiệm nên ai cũng thương. Hồi đi nghĩa vụ, ảnh nói bằng mọi giá phải tự học để thi đậu vào trường Công an. Khi ước mơ thành hiện thực, cả nhà mừng và tự hào lắm”. Anh nói sẽ mua cá về cho gia đình sau khi làm xong nhiệm vụ - chị Thảo tâm sự.

Lúc mưa đỉnh điểm, 26 CBCS của công an phường chia tổ dầm mình trong nước lũ để ứng cứu bà con tại các vùng xung yếu, trong đó có trung úy Cường. Khi xe của trung úy Cường gặp tai nạn, đường phố nhiều đoạn ngập đến bụng, xe cộ, đồ dùng từ nhà dân cản trở di chuyển nên mất rất nhiều thời gian Cường mới được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa. Đến lúc đó mọi thứ đã muộn…

Xót xa mẹ chiến sỹ trẻ khóc ngất khi biết tin con trai hy sinh sau đêm cứu bà con chạy bão: ‘Sao thất hứa với mẹ Cường ơi!’ - Ảnh 4

 

Xót xa mẹ chiến sỹ trẻ khóc ngất khi biết tin con trai hy sinh sau đêm cứu bà con chạy bão: ‘Sao thất hứa với mẹ Cường ơi!’ - Ảnh 5
Trong đêm tối, thành phố Đà Nẵng ngập trong biển nước. Ảnh: VOV

Thông tin từ Báo Công Thương trước đó, ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 5 (bão Sonca), nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngập sâu do mưa lớn kéo dài gây tắc nghẽn giao thông cục bộ.

Tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính tại thành phố Đà Nẵng có nơi trên 300-400mm thậm chí trên 500mm.

Thông tin tại cuộc họp cho biết, mưa lũ làm 1 ngưởi chết do đuối nước. Nạn nhân là nữ 16 tuổi ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Mưa lớn làm 6/6 phường ở quận Cẩm Lệ ngập cục bộ sâu từ 0,5-1,5m, có nơi ngập hơn 2m. Riêng phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, hơn một nửa số nhà dân bị ngập lụt, trong đó khu vực đường Yên Thế, Tôn Đức Thắng, dọc mương Khe Cạn, ngập sâu 2m. 4 người dân bị nước cuốn trôi đã được các lực lượng cứu nạn cứu hộ kịp thời.

Tại Thừa Thiên - Huế, nơi chịu ảnh hưởng tương tự như Đà Nẵng. Ngay trong đêm 14/10, lực lượng Công an, Quân đội phối hợp với lực lượng các đơn vị, chính quyền các địa phương ở tỉnh di dời, sơ tán khẩn cấp hơn 2.000 hộ dân với hơn 6.500 người đến nơi an toàn, triển khai lực lượng chốt chặn, lập rào chắn vùng nước ngập sâu, cảnh giới người, phương tiện qua lại.

Xót xa hình ảnh người dân Đà Nẵng trong đêm lũ ập đến bất ngờ, mưa như trút nước không thể thoát ra ngoài: mong cầu bình an

Xót xa hình ảnh người dân Đà Nẵng trong đêm lũ ập đến bất ngờ, mưa như trút nước không thể thoát ra ngoài: mong cầu bình an

Những hình ảnh người dân phải di chuyển trong cơn lũ ập đến quá nhanh gây ngập cục bộ và cuốn trôi tài sản khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

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Từ khóa:   Đà Nẵng chiến sỹ hy sinh bão miền Trung

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