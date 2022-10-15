Vụ bé 3 tuổi bị đóng đinh dẫn đến tử vong: luật sư đề nghị điều tra người mẹ, nghi ngờ có nhiều tình tiết liên quan

Xã hội 15/10/2022 06:59

Phiên tòa sơ thẩm kết thúc vào ngày 13/10 vừa qua bước đầu đã xác định án tử đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992) - người tình đã sát hại cháu bé đáng thương.

Trong vụ việc lần này, còn khá nhiều uẩn khúc, đặc biệt trong chi tiết người mẹ liên tiếp 5 lần chứng kiến con gái bị người tình hành hạ nhưng một mực cho rằng không biết. Điều đó chưa thể khẳng định chị chưa thể vô can trong vụ án này.

Theo Luật sư Lê Hồng Hiển trả lời trên Báo VOV cho hay, trong bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã kiến nghị cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ việc chị Nguyễn Thị Luyến có liên quan, vai trò đồng phạm trong vụ án hay không. Bởi trong quá trình Huyên hành hạ cháu A. nhiều lần, trong đó có những hành động dã man như bắt nuốt đinh, đổ keo vào mũi, bắt uống thuốc diệt cỏ… thì chị Luyến đều sống cùng nhà với Huyên và cháu A.

Vụ bé 3 tuổi bị đóng đinh dẫn đến tử vong: luật sư đề nghị điều tra người mẹ, nghi ngờ có nhiều tình tiết liên quan - Ảnh 1
Chị Luyến tại tòa. Ảnh: VOV

Theo luật sư Hiển, trên thực tế, vụ án đã được đưa ra xét xử, mức án cao nhất đã được đưa ra đối với kẻ thủ ác. Việc điều tra có hay không sự che dấu, đồng phạm của Nguyễn Thị Luyến sẽ được tách ra làm sau.

Theo luật sư, có nhiều tình tiết cho thấy sự liên quan của chị Luyến. Cụ thể như ở lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Trung Huyên khai chị Luyến có biết việc mình hành hạ cháu A. Nhưng do quá yêu Huyên và có con chung với Huyên nên chị Luyến đã không tố cáo. Ở giai đoạn sau đó, Huyên thay đổi lời khai, cho rằng chị Luyến không liên quan.

Vụ bé 3 tuổi bị đóng đinh dẫn đến tử vong: luật sư đề nghị điều tra người mẹ, nghi ngờ có nhiều tình tiết liên quan - Ảnh 2
Luật sư tại tòa. Ảnh: VOV

“Trong hoàn cảnh là một người mẹ bình thường, năm lần bảy lượt Huyên hành hạ cháu A. bằng những thủ đoạn khác nhau, đe dọa đến tính mạng của cháu bé mà Luyến nói rằng không biết, không nghi ngờ cho Huyên là một điều hết sức vô lý. Bởi vì trong nhà chỉ có 3 người ở chung với nhau. Đây là một vấn đề theo tôi cần xem xét, điều tra làm rõ.” – luật sư Lê Hồng Hiển nhận định.

Cũng theo thông tin từ Báo VietNamNet, khai nhận tại tòa, là người đại diện hợp pháp cho phía bị hại, ông nội bé Ánh - ông Đỗ Hữu Chức (SN 1954, ở Thạch Thất) đặt nghi ngờ về việc con dâu cũ của mình đồng lõa với nhân tình trong việc cháu bé 3 tuổi bị bạo hành. Ông kể, ngay từ đầu, ông không đồng ý cho con trai lấy chị Luyến. Nhưng rồi con trai ông nói rằng, nếu không được lấy Luyến làm vợ, sẽ không kết hôn với ai.

Vụ bé 3 tuổi bị đóng đinh dẫn đến tử vong: luật sư đề nghị điều tra người mẹ, nghi ngờ có nhiều tình tiết liên quan - Ảnh 3
Ông nội cháu Ánh. Ảnh: VietNamNet

Không muốn con trai và các cháu sống cảnh tan đàn xẻ nghé, ông Chức cố thuyết phục con dâu từ bỏ ý định ly dị. Ông hứa, nếu hai vợ chồng Luyến quay lại với nhau, ông sẽ nuôi cả ba đứa cháu, để vợ chồng Luyến không phải mang gánh nặng mưu sinh.

Nhưng theo lời ông Chức, cô con dâu quyết tâm ly hôn đã bỏ đi cả tháng trời, rồi cắt đứt liên lạc với gia đình chồng. Ông không thể làm gì hơn.

Theo Luật sư Hiển cho biết thêm: “Hiện tại tòa mới tuyên bản án sơ thẩm trong vụ án này. Trong trường hợp bản án có kháng cáo sẽ được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Sau khi đưa ra xử phiên tòa phúc thẩm và bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, cơ quan điều tra sẽ xem xét tiến hành kiến nghị của HĐXX trong bản án.”

 

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Vào ngày hôm nay (13/10), hung thủ nhẫn tâm ra tay sát hại cháu bé 3 tuổi bằng việc đóng nhiều cây đinh vào đầu đã được đem ra xử lý trước pháp luật.

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