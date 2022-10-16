Thừa Thiên - Huế: Xót xa 2 người tử vong do lũ dâng cao, nước ngập bủa vây nặng nề, người dân không kịp trở tay

Xã hội 16/10/2022 16:43

Vào chiều 16/10, thêm một nạn nhân tử vong do nước lũ dâng cao tại tỉnh Thừa - Thiên Huế khiến nhiều người xót thương.

Hiện tại, địa bàn các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế chịu ảnh hưởng nặng nề trong mưa lũ có liên quan đến cơn bão số 5 đang hoành hành. Theo thông tin từ Báo VietNamNet cho biết, ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch UBND phường Thủy Vân (TP Huế, tỉnh TT-Huế) xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông tử vong do đuối nước.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn A. (45 tuổi, ở TDP Vân Dương, phường Thủy Vân, TP Huế).

Thừa Thiên - Huế: Xót xa 2 người tử vong do lũ dâng cao, nước ngập bủa vây nặng nề, người dân không kịp trở tay - Ảnh 1
Nạn nhân tại Huế tử vong do bão lũ. Ảnh: Tiền Phong

Khoảng 8h30 sáng cùng ngày, chính quyền nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể ông A. tại khu vực bờ sông Như Ý đoạn chảy qua phường Thuỷ Vân. “Bước đầu xác định, nạn nhân bị trượt chân ngã, dẫn đến đuối nước và tử vong”, ông Trung cho biết.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong trước đó, vào chiều 15/10, ông Hồ T. (SN 1971, trú thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh, Quảng Điền) chèo ghe tới thăm nhà người thân, sau đó quay về nhà thì gặp dòng lũ xoáy ở vùng nước sâu gây lật ghe. Mặc dù người thân và hàng xóm phát hiện ứng cứu nhưng bất thành. Thi thể ông T. được phát hiện sau thời điểm gặp nạn không lâu.

Thừa Thiên - Huế: Xót xa 2 người tử vong do lũ dâng cao, nước ngập bủa vây nặng nề, người dân không kịp trở tay - Ảnh 2
 

 

Thừa Thiên - Huế: Xót xa 2 người tử vong do lũ dâng cao, nước ngập bủa vây nặng nề, người dân không kịp trở tay - Ảnh 3
Nước lũ ở Huế dâng rất cao. Ảnh: VietNamNet

Đến trưa nay, nhiều nơi tại TP Huế và các vùng trũng nước lũ còn dâng cao. Mưa lũ lớn kéo dài từ ngày 14/10 tại TT-Huế cũng làm một người bị thương. Nạn nhân là ông Huỳnh Văn T. (SN 1962, ngụ phường Hương Sơ, TP Huế). Ông T. bị trượt ngã gãy chân trong lúc chuyển lúa lên cao để tránh lũ.

Trong ngày 16/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế phát đi cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước trước, trong và sau lũ rất cao, nếu người dân chủ quan, lơ là.

Tang thương bên trong căn nhà nữ sinh bị lũ cuốn tử vong ở Đà Nẵng: cha mẹ đi làm xa, một mình che chở cho 4 em thoát nạn

Tang thương bên trong căn nhà nữ sinh bị lũ cuốn tử vong ở Đà Nẵng: cha mẹ đi làm xa, một mình che chở cho 4 em thoát nạn

Cha mẹ em phải đi làm ăn xa. Trong đêm lũ, chị em nữ sinh 16 tuổi cùng nhau chạy đi trú nước dâng cao. Thế nhưng, không may nước cuốn em tử vong, những người em được cứu kịp.

Xem thêm
Từ khóa:   Thừa Thiên - Huế lũ ở Huế Bão ở Huế

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 1 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 1 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 1 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?