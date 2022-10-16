Vào chiều 16/10, thêm một nạn nhân tử vong do nước lũ dâng cao tại tỉnh Thừa - Thiên Huế khiến nhiều người xót thương.

Hiện tại, địa bàn các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế chịu ảnh hưởng nặng nề trong mưa lũ có liên quan đến cơn bão số 5 đang hoành hành. Theo thông tin từ Báo VietNamNet cho biết, ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch UBND phường Thủy Vân (TP Huế, tỉnh TT-Huế) xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông tử vong do đuối nước. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn A. (45 tuổi, ở TDP Vân Dương, phường Thủy Vân, TP Huế).

Nạn nhân tại Huế tử vong do bão lũ. Ảnh: Tiền Phong Khoảng 8h30 sáng cùng ngày, chính quyền nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể ông A. tại khu vực bờ sông Như Ý đoạn chảy qua phường Thuỷ Vân. “Bước đầu xác định, nạn nhân bị trượt chân ngã, dẫn đến đuối nước và tử vong”, ông Trung cho biết. Theo thông tin từ Báo Tiền Phong trước đó, vào chiều 15/10, ông Hồ T. (SN 1971, trú thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh, Quảng Điền) chèo ghe tới thăm nhà người thân, sau đó quay về nhà thì gặp dòng lũ xoáy ở vùng nước sâu gây lật ghe. Mặc dù người thân và hàng xóm phát hiện ứng cứu nhưng bất thành. Thi thể ông T. được phát hiện sau thời điểm gặp nạn không lâu.

Nước lũ ở Huế dâng rất cao. Ảnh: VietNamNet Đến trưa nay, nhiều nơi tại TP Huế và các vùng trũng nước lũ còn dâng cao. Mưa lũ lớn kéo dài từ ngày 14/10 tại TT-Huế cũng làm một người bị thương. Nạn nhân là ông Huỳnh Văn T. (SN 1962, ngụ phường Hương Sơ, TP Huế). Ông T. bị trượt ngã gãy chân trong lúc chuyển lúa lên cao để tránh lũ. Trong ngày 16/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế phát đi cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước trước, trong và sau lũ rất cao, nếu người dân chủ quan, lơ là.

Tang thương bên trong căn nhà nữ sinh bị lũ cuốn tử vong ở Đà Nẵng: cha mẹ đi làm xa, một mình che chở cho 4 em thoát nạn Cha mẹ em phải đi làm ăn xa. Trong đêm lũ, chị em nữ sinh 16 tuổi cùng nhau chạy đi trú nước dâng cao. Thế nhưng, không may nước cuốn em tử vong, những người em được cứu kịp.

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