Tang thương bên trong căn nhà nữ sinh bị lũ cuốn tử vong ở Đà Nẵng: cha mẹ đi làm xa, một mình che chở cho 4 em thoát nạn

Xã hội 16/10/2022 15:11

Cha mẹ em phải đi làm ăn xa. Trong đêm lũ, chị em nữ sinh 16 tuổi cùng nhau chạy đi trú nước dâng cao. Thế nhưng, không may nước cuốn em tử vong, những người em được cứu kịp.

Trong căn nhà trú tổ 36 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, anh Võ Anh Tuấn và hàng xóm làm lễ tang cho em Thảo. Cha mẹ em ở nơi xa nghe tin dữ đã vội vàng khăn gói trong đêm trở về với con.

Tang thương bên trong căn nhà nữ sinh bị lũ cuốn tử vong ở Đà Nẵng: cha mẹ đi làm xa, một mình che chở cho 4 em thoát nạn - Ảnh 1

Người dân địa phương đến chia buồn, giúp gia đình lo hậu sự cho cháu Thảo. Ảnh: Báo Giao Thông

Đường vào nhà Thảo lúc này trời mưa lất phất, tiếng nước rít ở những con mương như ai oán. Hàng xóm nhói lòng, cùng nhau kéo đất, đá đắp lại đường để tiện lo hậu sự cho em.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, người thân cháu Thảo kể, đêm 14/10, nước lụt dâng cao gây ngập nặng khu dân cư. Nước mỗi lúc một dâng cao, 21h tối đã ngập quá đầu gối. Thấy hàng xóm dắt díu nhau sơ tán, trong nhà chỉ có 4 chị em, Thảo vội vàng dắt díu 3 đưa em tìm đường chạy đến nơi cao ráo.

Tang thương bên trong căn nhà nữ sinh bị lũ cuốn tử vong ở Đà Nẵng: cha mẹ đi làm xa, một mình che chở cho 4 em thoát nạn - Ảnh 2
Người dân vận động quyên góp, hỗ trợ nhà em Thảo. Ảnh: Báo Giao Thông

Khi đưa 2 em qua đường an toàn, Thảo mới bồng em trai 5 tuổi vượt qua dòng nước xiết. Lúc chạy qua con mương trước nhà, dòng nước chảy xiết cuốn Thảo té ngã, em trai 5 tuổi bị dòng nước lũ cuốn trôi một đoạn xa. Người dân sau đó phát hiện bé trai đã cứu kịp, còn Thảo, bị nước cuốn phăng, khi hàng xóm phát hiện thì đã tử vong.

Theo cán bộ địa phương cho biết, gia đình em Thảo là người đến thuê nhà tạm trú trên địa bàn. Gia đình em rất khó khăn, ba mẹ thường xuyên đi làm ăn xa không có ở nhà, Thảo là chị đầu vừa đi học vừa phụ giúp ba mẹ chăm sóc các em.

Xót xa nhìn di ảnh con, chị Hương òa khóc, ân hận vì đã không có mặt ở nhà lo cho con lúc lũ lụt. Cả đêm chờ qua hầm, lòng anh chị như thiêu đốt vì không biết tình hình ở nhà ra sao. Vợ chồng anh Võ Anh Tuấn không dám tin đứa con gái đầu đã ra đi mãi mãi.

Tang thương bên trong căn nhà nữ sinh bị lũ cuốn tử vong ở Đà Nẵng: cha mẹ đi làm xa, một mình che chở cho 4 em thoát nạn - Ảnh 3
 

 

Tang thương bên trong căn nhà nữ sinh bị lũ cuốn tử vong ở Đà Nẵng: cha mẹ đi làm xa, một mình che chở cho 4 em thoát nạn - Ảnh 4
Đường phố và nhà dân Đà Nẵng ngập nặng. Ảnh: Báo Tin Tức

Theo thông tin từ Báo Tin Tức trước đó, bão số 5 gây mưa lớn, ngập sâu tại Đà Nẵng. Nhiều hộ dân đã lên mạng xã hội đăng thông tin cầu cứu do nhà bị ngập sâu đến cổ, nhà có người già, trẻ nhỏ không thể tự ra ngoài.

Bên cạnh đó, có nhiều người dân bị hỏng xe, chết máy giữa đường, cũng bị dòng nước chảy xiết khiến phải ôm cột điện, trèo lên ô tô để gọi cứu hộ. Theo nhiều người dân, hàng chục năm nay thành phố Đà Nẵng chưa từng trải qua trận lụt nào kinh khủng như vậy.

Tang thương bên trong căn nhà nữ sinh bị lũ cuốn tử vong ở Đà Nẵng: cha mẹ đi làm xa, một mình che chở cho 4 em thoát nạn - Ảnh 5
Chua từng trải qua trận lụt nào kinh hoàng như vậy. Ảnh: Báo Tin Tức

Cũng theo báo VOV, tại Đà Nẵng, trận mưa lũ lịch sử ngày và đêm 14/10 làm 2 người chết đuối, 1 người tử vong trong ngôi nhà ngập nước, 1 chiến sĩ công an bị tử nạn, 1 ngư dân bị tử nạn trên đường về bờ tránh bão số 5.

Sáng 15/10, tại Đà Nẵng tạnh mưa, nhưng nhiều nơi ở các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê nước vẫn còn ngập sâu, người dân không thể đi lại được. Các lực lượng quân đội, công an tích cực hỗ trợ người bị nạn, cử lực lượng dọn dẹp bùn đất, khôi phục giao thông.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an thành phố huy động 100% phương tiện, nhân lực hút nước tại các tầng hầm bệnh viện, nhà chung cư. Đến sáng nay, hầm đường bộ Hải Vân vẫn phải đóng hầm số 1 để khắc phục sạt lở đất đá phía nam hầm; phương tiện lưu thông 2 chiều qua hầm số 2.

 

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Xót xa mẹ chiến sỹ trẻ khóc ngất khi biết tin con trai hy sinh sau đêm cứu bà con chạy bão: ‘Sao thất hứa với mẹ Cường ơi!’

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