Xác định nguyên nhân 7 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phân tích rõ loại lá gây bệnh

Xã hội 16/10/2022 21:02

Cơ quan chức năng một lần nữa xác định tính chính xác của vụ việc 7 người nguy kịch, nhập viện nghi do uống nước lá có chất độc trong thời gian vừa qua.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân 7 người nhập viện trong tình trạng nặng là do sử dụng nước uống đun nấu từ thân cây trong rừng. Phân tích của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cũng cho biết kết quả điều tra ban đầu về việc 7 người dân nhập viện do uống nước có chất độc.

Cụ thể, nhóm 8 người đàn ông từ 31 tuổi đến 51 tuổi (cùng trú xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), vào làm việc trong rừng thuộc địa bàn xã Thái Sơn, huyện Đô Lương. Trong gần 1 tuần làm việc, nhóm 8 người này có lấy thân cây (không rõ loại) cắt nhỏ đun với nước để uống và không có triệu chứng lạ. Tuy nhiên, chiều ngày 14-10, do số lượng thân cây đã cắt lát còn ít nên họ đã lấy thêm thân cây khác (không rõ loại) để nấu cùng rồi lấy nước uống thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

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Nguyên nhân ban đầu của vụ nhập viện trong nguy kịch do uống nước lá có độc. Ảnh minh họa: VietNamNet

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, căn cứ triệu chứng của bệnh nhân và chẩn đoán của các đơn vị điều trị thì nguyên nhân dẫn đến sự việc được nhận định là ngộ độc do sử dụng nước được đun nấu từ thân cây không rõ loại, hiện cần chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu để xác định nguyên nhân cụ thể.

Trước đó, theo thông tin từ Báo VietNamNet, sáng (15/10), Chủ tịch UBND xã Thái Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) Nguyễn Quang Sơn, thông tin, khoảng 16h chiều 14/10, Trạm y tế xã Thái Sơn tiếp nhận 7 người đàn ông bị ngộ độc trong tình trạng nguy kịch. Sau khi được sơ cứu, các bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Tại Bệnh viên Đa khoa huyện Đô Lương, 7 bệnh nhân đã được các y, bác sĩ xử lý rửa dạ dày kịp thời. Do bị ngộ độc nặng, sức khỏe yếu, các bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị. Danh tính của 7 bệnh nhân bị ngộ độc gồm: P.V.H. (SN 1978), B.V.P. (SN 1983), P.V.H. (SN 1971), P.V.T. (SN 1988), B.V.L. (SN 1991), B.V.C. (SN 1990) và B.V.L. (SN 1989), cùng trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

 

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