Vào chiều nay, theo thông tin từ VietNamNet, lực lượng công an ở TT-Huế vừa kịp thời dùng thuyền vượt lũ lớn, đưa một người dân bị thương nặng trong quá trình dọn nhà cửa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, cụ bà Trần Thị Nữa (trú thôn La Vân Hạ, xã Quảng Thọ, Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) bất ngờ bị ngã gãy tay và lưng được công an vượt khó khăn khi nước lũ trên sông Bồ dâng cao, nhiều đường sá, nhà dân bị ngập sâu trong lũ đưa cụ bà đến Trung tâm y tế Quảng Điền cấp cứu.

Các địa phương ở Huế ngập nặng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, chiều 14/10 và ngày 15/10, địa bàn các tỉnh tại Huế có mưa kèm xả lũ gây ngập nặng trên diện rộng. Toàn bộ các khu như: Đại Nội, sân vận động Tự Do, chợ Đông Ba, ngã 6 trung tâm thành phố Huế, phố cổ Bao Vinh... (Thừa Thiên Huế) đều bị chìm trong nước cả ngày. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế thống kê, do nước sông lên cao kết hợp cường suất mưa lớn, toàn tỉnh có khoảng gần 20.000 ngôi nhà dân bị ngập với độ sâu từ 0,3 – 0,8m tuỳ khu vực.

Nhiều người phải di dời khẩn cấp. Thống kê của cơ quan chức năng cũng cho thấy hơn 70% tuyến đường của 36 phường, xã đã bị ngập, nước lụt chia cắt. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương như Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan... ngập bình quân 0,4-0,6m.

Khắp nơi ở Huế chìm trong biển nước. Ảnh: VietNamNet

Để đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho người dân, những ngày qua, đơn vị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, giúp người dân sơ tán, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, nước lên quá nhanh cũng khiến nhiều khu vực ở TP Huế bị cô lập. Ở khu vực phường An Tây (TP Huế), nhiều nhà dân ở khu vực thấp trũng không kịp trở tay, chìm trong bể nước. Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phải huy động xuồng hơi cùng nhiều cán bộ chiến sĩ để đưa người dân chạy lũ trong đêm. Nhiều người dân không ngờ việc mưa liên tục mấy tiếng đồng hồ không dứt làm nước không kịp rút, ngập ứ.

Theo ông Phan Thanh Hùng - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 24 giờ qua trên địa bàn có mưa rất to với lưu lượng trung bình 450-500mm. Mưa lớn khiến lũ trên sông Hương, sông Bồ đều vượt mức báo động 3 gây ngập lụt diện rộng.