Thầy giáo lần đầu lên tiếng sau vụ nữ sinh hỗn hào, chửi thầy trong lớp: dù khá buồn và mệt mỏi nhưng nhưng mong học trò rút kinh nghiệm

Xã hội 18/10/2022 09:50

10 năm đứng trên bục giảng, lần đầu chứng kiến học trò có thái độ vô lễ, không chừng mực với mình, thầy giáo có phần bất ngờ và trải lòng cùng nhiều suy nghĩ.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ sinh đôi co, đấu khẩu với giáo viên đứng lớp. Theo đó, nữ sinh này đã có thái độ bức xúc khi thầy giáo nhắc nhở đầu buổi học. Nữ sinh ngang nhiên nói những câu như: "Ông có quyền gì cấm tôi?... Ông là giáo viên gì mà dám la tôi. Ông nuôi tôi ngày nào?"...

Thậm chí có lúc nữ sinh này hỗn hào xưng "mày tao" với thầy giáo và buông lời chửi tục khiến cả lớp phải lắc đầu ngao ngán.

Ông Hà Văn Thọ, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), xác nhận đây là clip xảy ra tại trường vào ngày 13-10, được một học sinh trong lớp quay lại. Nữ sinh trên đang học lớp 12 tại trường và thầy giáo bị học sinh xúc phạm là giáo viên bộ môn.

Thầy giáo lần đầu lên tiếng sau vụ nữ sinh hỗn hào, chửi thầy trong lớp: dù khá buồn và mệt mỏi nhưng nhưng mong học trò rút kinh nghiệm - Ảnh 1
Hình ảnh nữ sinh đấu khẩu với thầy giáo trong lớp học ở Khánh Hòa. Ảnh: VietNamNet

Trước diễn biến vụ việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết đã nắm thông tin  và yêu cầu nhà trường báo cáo vụ việc. Sau khi clip phát tán trên mạng xã hội, em nữ sinh này cũng bị tâm lý khủng hoảng, nhận thấy hành vi của mình sai trái.

Lần đầu lên tiếng về vụ việc, thầy giáo bộ môn chia sẻ trên VietNamNet cho hay, những ngày qua, ông nhận được nhiều cuộc gọi, nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ của người thân, bạn bè sau khi họ xem được video ghi lại sự việc. Ông cảm thấy rất mệt mỏi với câu chuyện vừa xảy ra.

Người thầy này cho hay, trong quá trình giảng dạy, ông cố gắng cân đối nội dung giảng dạy, với mong muốn truyền tải tới học sinh một cách dễ hiểu nhất: "Là giáo viên, tôi luôn mong học sinh của mình nỗ lực học tập, tiếp nhận kiến thức" - thầy giáo này nói. Đồng thời, mong muốn học sinh tiếp thu nhanh, hiểu tâm lý học sinh nên ông luôn nỗ lực, cố gắng. “Việc bị nữ sinh đấu khẩu trong lớp, tôi khá buồn.” - thầy giáo cho biết thêm.

Ông cũng cho hay, hơn 10 năm đứng trên bục giảng, lần đầu tiên ông gặp trường hợp như thế, do vậy bản thân đã suy nghĩ khá nhiều.  

Sau sự việc lần này, thầy giáo cũng xem là một bài học, đồng thời mong rằng học trò của mình nhìn nhận lại, có cách cư xử đúng mực, thầy giáo cho hay ông cũng mong cộng đồng, dư luận  cho nữ sinh có cơ hội sửa sai, và tập trung việc học.

Trước đó, liên quan sự việc trên, Hiệu trưởng THPT trường xảy ra sự việc là thầy Hà Văn Thọ đã viết tâm thư, cho biết Hội đồng nhà trường và phụ huynh đang tìm hiểu sự việc, cùng nhau tìm cách giáo dục, uốn nắn, để học sinh nhận thấy cái sai, thiếu chuẩn mực mà sửa đổi.

Sở GD-ĐT Khánh Hòa đã yêu cầu nhà trường xác minh, từ đó làm rõ trách nhiệm của giáo viên lẫn học sinh trong video. Ngành giáo dục Khánh Hòa mong muốn dư luận chia sẻ để nữ sinh này có cơ hội nhìn nhận cái sai, cái chưa đúng mà khắc phục, và tiếp tục tới trường.

Vụ nữ sinh vô lễ, chửi thầy giáo ở Khánh Hòa: hối hận sau clip bị phát tán, được nhà trường động viên cho em cơ hội sửa sai

Vụ nữ sinh vô lễ, chửi thầy giáo ở Khánh Hòa: hối hận sau clip bị phát tán, được nhà trường động viên cho em cơ hội sửa sai

Sau dư chấn về việc video nữ sinh cãi tay đôi với thầy giáo trong trường, em học sinh cảm nhận hành động sai trái của mình, được nhà trường động viên trở lại lớp.

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Từ khóa:   Khánh Hòa học sinh đấu khẩu trong lớp học sinh chửi thầy giáo

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