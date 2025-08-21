Tai nạn kinh hoàng, máy kéo rơi từ cầu xuống cao tốc, một người bị thương nặng

Sự cố xảy ra vào khoảng 11h15 giờ địa phương ngày 18/8, tại cầu vượt A227 gần Wrotham ở hạt Kent (Anh). Vụ va chạm giữa hai phương tiện trên cầu vượt đã khiến chiếc máy kéo lao xuống khu vực dải phân cách trung tâm. Một người đàn ông bị thương nặng đã được đưa bằng trực thăng cấp cứu đến bệnh viện.

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

