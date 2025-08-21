Cảnh tượng hỗn loạn, người phụ nữ suýt bị thương khi cố giữ ô giữa cơn lốc xoáy

Sự việc diễn ra vào ngày 17/8 (giờ địa phương) vừa qua tại Librilla, Murcia, Tây Ban Nha. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ cố gắng giữ chiếc ô che nắng khổng lồ trên sân. Chỉ giây lát sau, một luồng gió mạnh hơn thổi tới, hất văng những chiếc bàn đập mạnh vào người cô.
Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

