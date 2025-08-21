Cảnh tượng hỗn loạn, người phụ nữ suýt bị thương khi cố giữ ô giữa cơn lốc xoáy

Sự việc diễn ra vào ngày 17/8 (giờ địa phương) vừa qua tại Librilla, Murcia, Tây Ban Nha. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ cố gắng giữ chiếc ô che nắng khổng lồ trên sân. Chỉ giây lát sau, một luồng gió mạnh hơn thổi tới, hất văng những chiếc bàn đập mạnh vào người cô.

Video 1 giờ 19 phút trước 1 giờ 19 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-tuong-hon-loan-nguoi-phu-nu-suyt-bi-thuong-khi-co-giu-o-giua-con-loc-xoay-740356.html