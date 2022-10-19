Phát hiện thêm hành vi đáng lên án: lái xe tải không những không nhường xe cứu thương mà còn hung hãn, định tông nam tài xế đang khẩn trương cứu người

Ngoài hành vi chặn tuyến đường 4km không cho xe cứu thương vượt lên cứu người, lái xe tải sau đó còn có thái độ hung hãn, định tông tài xế xe cứu thương.

Tranh thủ từng giây, từng phút để giành giật sự sống cho người bệnh, các y bác sĩ và người nhà của bệnh nhân đang vô cùng lo lắng trong chuyến xe cứu thương vừa qua. Thế nhưng, một người đàn ông tên P. không chỉ thiếu ý thức khi tham gia giao thông mà còn có những hành động rất đáng lên án. Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, khoảng 18h ngày 17-10, xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang chở một nữ bệnh nhân bị trâu húc vỡ gan, tràn dịch màng phổi, phải thở máy, chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Khi đi trên đường, nhiều lần bệnh nhân trở nặng, có dấu hiệu nguy kịch. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, công an nhận được tin báo một xe tải liên tục cố ý không nhường đường cho xe cứu thương này.

Lái xe tải còn có thái độ hung hãn. Ảnh: Dân Trí Trong quãng được khoảng 4km, tài xế xe cứu thương đã xi nhan xin vượt nhưng xe tải không những không nhường đường mà sau đó còn lạng lách. Vô cùng bức xúc, người nhà nạn nhân cho hay, hôm đó, chỉ chậm chút nữa thôi là tôi ân hận cả đời và tài xế xe tải cũng phải chịu hậu quả. Người nhà bệnh nhân đến viện trễ 15 phút, nếu có điều không mong muốn xảy ra, lái xe tải sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ảnh: Dân Trí Chia sẻ trên Báo Dân Trí, theo ông Dũng, người nhà nạn nhân trên chuyến xe cấp cứu - sau khi 2 xe chạy được khoảng 4km, tài xế xe cứu thương vượt được lên trên, rồi cả 2 bên cùng dừng xe để nói chuyện.

Tuy nhiên, thái độ của người này rất hung hãn, có ý định hùng hổ dọa nạt, tăng ga và định điều khiển xe tông vào tài xế xe cứu thương. Chưa dừng lại ở đó, sau khi nói chuyện xong, tài xế xe tải tiếp tục phóng lên phía trước đầu xe cứu thương, lượn lách, ngăn không cho xe cứu thương vượt lên. Trò chặn đầu, đánh võng diễn ra hơn 1km, lái xe tải mới chịu dừng lại. Lái xe tải làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Tuổi Trẻ Cũng theo anh Nghị, tài xế ‘giữ cái đầu lạnh’ trong quá trình cứu người, "khi đó người nhà nạn nhân bức xúc quá nên đã yêu cầu tôi dừng xe lại, xuống nhắc nhở tài xế xe tải", anh chủ động mở cốp xe cứu thương để cho lái xe tải biết bên trong xe có bệnh nhân nguy kịch. Tuy nhiên, người lái xe tải khi đó vẫn giữ thái độ hung hăng. Thậm chí sau đó, lái xe tải còn lớn tiếng và đạp ga, định lao xe vào anh. Anh này cũng cho biết, khi anh xuống nói chuyện, tài xế xe tải ngồi trong xe vẫn tỏ thái độ, thậm chí còn kéo cửa kính, giơ điếu cày dọa đánh anh. Được biết, nữ bệnh nhân gặp nạn phải cấp cứu đã may mắn cứu chữa thành công. Trong quá trình di chuyển, do bị lái xe tải tạt đầu, xe cứu thương đã đến bệnh viện chậm 15 phút. Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc, đội ngũ y bác sĩ đều làm việc với cường độ cao. Trong khi đó, người nhà nạn nhân cũng rất lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Sự việc trên cũng khiến cư dân mạng bức xúc và đề nghị lái xe tải phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-them-hanh-vi-dang-len-an-lai-xe-tai-khong-nhung-khong-nhuong-xe-cuu-thuong-ma-con-hung-han-dinh-tong-nam-tai-xe-dang-khan-truong-cuu-nguoi-515305.html