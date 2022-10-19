Phát hiện thêm hành vi đáng lên án: lái xe tải không những không nhường xe cứu thương mà còn hung hãn, định tông nam tài xế đang khẩn trương cứu người

Xã hội 19/10/2022 10:16

Ngoài hành vi chặn tuyến đường 4km không cho xe cứu thương vượt lên cứu người, lái xe tải sau đó còn có thái độ hung hãn, định tông tài xế xe cứu thương.

Tranh thủ từng giây, từng phút để giành giật sự sống cho người bệnh, các y bác sĩ và người nhà của bệnh nhân đang vô cùng lo lắng trong chuyến xe cứu thương vừa qua. Thế nhưng, một người đàn ông tên P. không chỉ thiếu ý thức khi tham gia giao thông mà còn có những hành động rất đáng lên án.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, khoảng 18h ngày 17-10, xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang chở một nữ bệnh nhân bị trâu húc vỡ gan, tràn dịch màng phổi, phải thở máy, chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Khi đi trên đường, nhiều lần bệnh nhân trở nặng, có dấu hiệu nguy kịch. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, công an nhận được tin báo một xe tải liên tục cố ý không nhường đường cho xe cứu thương này.

Phát hiện thêm hành vi đáng lên án: lái xe tải không những không nhường xe cứu thương mà còn hung hãn, định tông nam tài xế đang khẩn trương cứu người - Ảnh 1
Lái xe tải còn có thái độ hung hãn. Ảnh: Dân Trí

Trong quãng được khoảng 4km, tài xế xe cứu thương đã xi nhan xin vượt nhưng xe tải không những không nhường đường mà sau đó còn lạng lách. Vô cùng bức xúc, người nhà nạn nhân cho hay, hôm đó, chỉ chậm chút nữa thôi là tôi ân hận cả đời và tài xế xe tải cũng phải chịu hậu quả.

Phát hiện thêm hành vi đáng lên án: lái xe tải không những không nhường xe cứu thương mà còn hung hãn, định tông nam tài xế đang khẩn trương cứu người - Ảnh 2
Người nhà bệnh nhân đến viện trễ 15 phút, nếu có điều không mong muốn xảy ra, lái xe tải sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ảnh: Dân Trí

Chia sẻ trên Báo Dân Trí, theo ông Dũng, người nhà nạn nhân trên chuyến xe cấp cứu - sau khi 2 xe chạy được khoảng 4km, tài xế xe cứu thương vượt được lên trên, rồi cả 2 bên cùng dừng xe để nói chuyện.

Tuy nhiên, thái độ của người này rất hung hãn, có ý định hùng hổ dọa nạt, tăng ga và định điều khiển xe tông vào tài xế xe cứu thương.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi nói chuyện xong, tài xế xe tải tiếp tục phóng lên phía trước đầu xe cứu thương, lượn lách, ngăn không cho xe cứu thương vượt lên. Trò chặn đầu, đánh võng diễn ra hơn 1km, lái xe tải mới chịu dừng lại.

Phát hiện thêm hành vi đáng lên án: lái xe tải không những không nhường xe cứu thương mà còn hung hãn, định tông nam tài xế đang khẩn trương cứu người - Ảnh 3
Lái xe tải làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo anh Nghị, tài xế ‘giữ cái đầu lạnh’ trong quá trình cứu người, "khi đó người nhà nạn nhân bức xúc quá nên đã yêu cầu tôi dừng xe lại, xuống nhắc nhở tài xế xe tải", anh chủ động mở cốp xe cứu thương để cho lái xe tải biết bên trong xe có bệnh nhân nguy kịch. Tuy nhiên, người lái xe tải khi đó vẫn giữ thái độ hung hăng. Thậm chí sau đó, lái xe tải còn lớn tiếng và đạp ga, định lao xe vào anh.

Anh này cũng cho biết, khi anh xuống nói chuyện, tài xế xe tải ngồi trong xe vẫn tỏ thái độ, thậm chí còn kéo cửa kính, giơ điếu cày dọa đánh anh.

Được biết, nữ bệnh nhân gặp nạn phải cấp cứu đã may mắn cứu chữa thành công. Trong quá trình di chuyển, do bị lái xe tải tạt đầu, xe cứu thương đã đến bệnh viện chậm 15 phút.

Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc, đội ngũ y bác sĩ đều làm việc với cường độ cao. Trong khi đó, người nhà nạn nhân cũng rất lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Sự việc trên cũng khiến cư dân mạng bức xúc và đề nghị lái xe tải phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Vụ thầy giáo nhắn tin ‘dung tục’ với nữ sinh: Nhà trường kỷ luật cảnh cáo

Vụ thầy giáo nhắn tin ‘dung tục’ với nữ sinh: Nhà trường kỷ luật cảnh cáo

Thông tin mới nhất về vụ việc thầy giáo trường THPT chuyên tại TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) nhắn tin "dung tục" với cựu nữ sinh đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Xem thêm
Từ khóa:   lái xe tải xe tải chặn xe cứu thương tuyên quang

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 59 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 59 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 57 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 59 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?