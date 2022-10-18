Vụ chém trọng thương CSGT khi con vi phạm giao thông: Công an đề nghị bắt giam, khởi tố

Xã hội 18/10/2022 11:35

Vụ chém trọng thương CSGT khi con vi phạm giao thông: Công an đề nghị bắt, khởi tố hành vi chống người thi hành công vụ

Người đàn ông có hành vi rất dã man khi cố tình làm trái pháp luật và ra tay chém liên tiếp khiến cảnh sát trọng thương.

Theo thông tin từ VietNamNet trước đó, vào hồi 8h50 ngày 11/10, Tổ tuần tra, kiểm soát của Công an TP Hải Dương làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Chí Thanh phát hiện Nguyễn Trung Anh, SN 2004, ở TP Hải Dương không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Tổ công tác yêu cầu thanh niên dừng xe kiểm tra. Làm việc với Đại uý CSGT Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Trung Anh thừa nhận không có giấy phép lái xe, không mang theo đăng ký xe máy.

Vụ chém trọng thương CSGT khi con vi phạm giao thông: Công an đề nghị bắt giam, khởi tố - Ảnh 1
Đối tượng hung hãn. Ảnh: VietNamNet

Sau đó, Nguyễn Trung Anh gọi điện thoại cho người nhà nhờ mang giấy tờ xe đến để lập biên bản.

Đến khoảng 9h cùng ngày, khi anh Nguyễn Đình Lợi - Đội CSGT, Công an TP Hải Dương đang lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Trung Anh thì Nguyễn Đăng Thắng đi xe mô tô biển số 88S5-9602 đến giới thiệu là bố của Trung Anh và xin không xử lý vi phạm.

Đề nghị không được chấp thuận, ông Thắng đã tự ý lấy chiếc xe máy vi phạm của Nguyễn Trung Anh đi về. Thấy cán bộ kiên quyết, ông Thắng ra xe máy của mình lấy con dao bằng kim loại có mũi nhọn dài khoảng 45 cm xông đến chém Đại úy Lợi. Đại úy Lợi bỏ chạy nhưng Thắng đuổi kịp và chém liên tiếp 2 phát vào bả vai bên trái, đâm một nhát vào lưng nhưng trúng vào đai dây chéo. Sau khi tấn công lực lượng chức năng, ông Thắng bảo con mình lấy xe máy bỏ đi.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông cho hay, ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương (Hải Dương) đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Dương, đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Thắng (SN 1981, trú tại khu dân cư số 2, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) về hành vi chống người thi hành công vụ.

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Từ khóa:   Hải Dương chống người thi hành công vụ con vi phạm giao thông

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