Vụ thầy giáo nhắn tin ‘dung tục’ với nữ sinh: Nhà trường kỷ luật cảnh cáo

Thông tin mới nhất về vụ việc thầy giáo trường THPT chuyên tại TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) nhắn tin "dung tục" với cựu nữ sinh đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên cho hay, người này cũng sẽ bị điều động ra khỏi trường chuyên.

Trước đó, trong ngày 17.10, ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc xử lý thầy giáo dạy môn vật lý một trường THPT chuyên tại TP.Cao Lãnh vi phạm đạo đức nhà giáo.

Ngoài ra, trong một buổi họp với lãnh đạo nhà trường, giáo viên vi phạm cũng đã thành khẩn nhận lỗi và tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Từ đó, nhà trường đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với thầy giáo trên; đồng thời làm thủ tục chuyển ra khỏi trường chuyên theo quy định.

Những đoạn tin nhắn thu hút sự chú ý của dân mạng. Ảnh: Phụ nữ Online

Trước đó theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ mạng xã hội lan truyền nội dung tin nhắn giữa một thầy giáo công tác tại trường THPT chuyên trên địa bàn TP Cao Lãnh với một cựu nữ sinh có nội dung "dung tục", trái thuần phong mỹ tục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây dư luận không tốt về hình ảnh tốt đẹp của nhà giáo.

Kết quả xác minh của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp xác định, thầy Đ. có quan hệ tình cảm với một nữ sinh của trường.

Giữa thầy giáo và cựu nữ sinh đã nhắn tin qua lại và có một số đoạn tin nhắn thể hiện nội dung không phù hợp, kèm theo một số hình ảnh nhạy cảm của nữ sinh này.

Vợ của thầy Đ. phát hiện, chụp lại tin nhắn và hình ảnh gửi nhầm cho một học sinh khác nên bị lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi có kết quả xác minh, lãnh đạo nhà trường đã cho thầy giáo nhắn tin ''dung tục'' với nữ sinh tạm ngưng giảng dạy và thi hành việc xử lý như hôm nay.

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