Nóng: Đã bắt được nhóm đối tượng trộm 130 điện thoại ở Đà Nẵng trong đêm mưa ngập lịch sử

Xã hội 19/10/2022 12:54

Lợi dụng lúc chủ nhà cho vào tá túc lúc trời mưa bão, nhóm đối tượng đã ăn trộm 130 điện thoại di động, thiệt hại cả tỷ đồng cho gia chủ.

Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 19-10, Công an Đà Nẵng đã xác định, làm rõ 5 nghi phạm liên quan vụ mất các bao chứa 130 điện thoại (trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng) trong đêm mưa ngập 14-10 tại siêu thị trên địa bàn.

Công an thành phố Đà Nẵng xác định 5 thanh niên lợi dụng mưa lũ để thực hiện trộm cắp hàng chục chiếc điện thoại di động sau đó bỏ trốn.

Nóng: Đã bắt được nhóm đối tượng trộm 130 điện thoại ở Đà Nẵng trong đêm mưa ngập lịch sử - Ảnh 1
Các nghi phạm liên quan vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ VOV, sáng 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ Công an quận Liên Chiểu về vụ mất trộm 109 điện thoại di động xảy ra tại cửa hàng ở 118 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Sau khi thu thập thông tin, bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự xác định được 5 đối tượng nghi vấn và 4 đối tượng khác có liên quan, qua đó đã mời những người này về cơ quan Công an làm việc.

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