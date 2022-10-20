Đám cháy bùng phát từ một nhà xưởng kết hợp làm kho sản xuất sơn tại khu vực chợ, một bảo vệ nhà xưởng tử vong và thiêu rụi gần 1000m2 nhà xưởng.

Theo thông tin từ VTV News vào sáng nay (20/10), một đám cháy lớn, kèm theo từng cuộn khói đen bốc lên nghi ngút, xuất phát từ 3 nhà kho, kết hợp xưởng sản xuất có diện tích hàng nghìn mét vuông, đối diện một chung cư, gần chợ 365, phường Hà Cầu, Hà Đông (Hà Nội). Người dân kịp thời báo cáo với cơ quan Công an và chính quyền địa phương. Theo phản ánh của người dân tại địa bàn, có người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Cháy lớn tại Hà Đông. Ảnh: VTV News

Xác nhận thông tin trên, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an thành phố, Công an quận Hà Đông và các địa bàn lân cận đã có mặt tại hiện trường, tiến hành biện pháp dập lửa, cứu người, di chuyển đồ vật có giá trị ra khỏi khu vực đám cháy.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, lực lượng chức năng đã điều 7 xe chữa cháy và gần 50 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để xử lý đám cháy.

Đám cháy hiện có thương vong. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thống kê ban đầu, đám cháy khiến 1 người là bảo vệ nhà xưởng tử vong và thiêu rụi gần 1000m2 nhà xưởng. Được biết, cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động từ năm 2020.

Theo ghi nhận, thời điểm 9h10, đám cháy vẫn chưa được khống chế, có 2 nhà kho rộng hơn 1.000m2 đã bị thiêu rụi. Bên trong các nhà kho này chứa nhiều loại hàng như sơn, đồ điện tử, đồ tiêu dùng.

Lực lượng chức năng vẫn đang tập trung xử lý đám cháy.

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