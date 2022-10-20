Thái Bình: Người đàn ông bị chủ nợ bắt giữ, trói tay chân nhiều ngày liền được công an giải cứu

Xã hội 20/10/2022 09:14

Không chỉ bị bắt giữ trái phép, người đàn ông còn bị hành hung, trói tay chân và đánh đập nhiều ngày liền.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, trong các ngày từ 4/10 đến 6/10, anh K. bị các đối tượng xích tay, chân, đánh, ép viết nhiều loại giấy tờ như cam kết trả nợ, giấy tự nguyện ở lại trang trại cho đến khi người nhà đến trả nợ…

Thái Bình: Người đàn ông bị chủ nợ bắt giữ, trói tay chân nhiều ngày liền được công an giải cứu - Ảnh 1
Sợi xích nhóm của Loan dùng để trói con nợ. Ảnhh: VietNamNet

Trước đó, do có mối quan hệ làm ăn với Nguyễn Thị Loan, đầu năm 2021, anh N.Đ.Đ.K (36 tuổi), trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã vay tiền của Loan và thỏa thuận sẽ trả dần hàng tháng.

Sau khi biết anh K. không còn khả năng trả nợ, ngày 3/10, Loan cùng Phạm Văn Hóa và Lê Minh Dương bắt giữ anh K. và đưa về trang trại của Loan ở xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư.

Thái Bình: Người đàn ông bị chủ nợ bắt giữ, trói tay chân nhiều ngày liền được công an giải cứu - Ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Thị Loan (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình).

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, nhận được tin trình báo, cơ quan Công an huyện Vũ Thư đã tiến hành giải cứu anh K. và bắt giữ nhóm đối tượng trên.

Tối (18/10), Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật".

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