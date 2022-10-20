Tại địa chỉ là quán nhậu, nhóm thanh niên đã liên tục giở trò đồi bại, có ý đồ cưỡng dâm nhân viên 15 tuổi, đồng thời nhiều lần sử dụng hành vi gây thương tích.

Theo thông tin tại Báo Bảo vệ Pháp Luật mới đây, sau khi vừa thoát khỏi nơi nguy hiểm, nhân viên 15 tuổi đã đến cơ quan công an trình báo, nhóm đối tượng hiện đang bị bắt giữ. Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 2/10, nhân viên quán Heo Mán Mẹt (địa chỉ tại 83 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) có tổ chức ăn uống. Sau đó nhóm nhân viên đến một quán karaoke tại quận Tân Bình để gặp các nhân viên khác. Tại đây, bé gái 15 tuổi nhiều lần bị nhân viên Nguyễn Hải Nam tiến đến sàm sỡ. Khi bé gái rời khỏi quán karaoke và trở về địa chỉ chỗ làm (cũng là địa chỉ ở trọ của 3 đối tượng và bé gái), 2 đối tượng là Nam và Thống liên tiếp cưỡng chế đưa lên trên phòng VIP của quán. Ngay sau đó bé gái bị đối tượng Nam sàm sỡ và ý định thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bị chống cự lại. Trong quá trình đó, bé gái liên tục bị Nam hành hung khiến thân thể bị thương.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi nhóm thanh niên "hiếp dâm" nữ nhân viên 15 tuổi. Ảnh: Bảo vệ Pháp Luật Bé gái cũng cho hay, vụ việc xảy ra, em chạy trốn vào nhà vệ sinh của quán, đóng chặt cửa. Chờ một lúc, thấy bên ngoài yên tĩnh, vừa đi ra thì tiếp tục gặp Nam và Thống đang chờ sẵn và sau đó cả hai đã khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng nạn nhân chống cự quyết liệt. Bị phản ứng, chống cự nên cả hai đã dừng lại, bỏ mặc bé gái trong phòng với nhiều vết thương ở cổ và phía sau lưng. Sau khi trình báo, các đối tượng Nguyễn Hải Nam, Hoàng Văn Thống đã bị tạm giữ để điều tra. Cùng với đó, đối tượng Võ Hoàng Long Hải Vương (SN 2007) cũng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ do có tính chất đồng phạm.

Dựa trên những hành vi và đơn tố cáo của bé gái với các đối tượng, theo Thanh Niên, tương tự như một vụ việc nhóm đối tượng 7 người bị cáo buộc thực hiện hành vi hiếp dâm một bé gái ở Đắk Lắk, nếu người phạm tội chưa đủ 14 tuổi sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ bị áp dụng biện pháp đưa đi trường giáo dưỡng hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Nếu người phạm tội đủ 14 tuổi trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự để xử lý về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi hoặc tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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