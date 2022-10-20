TP.HCM: Phẫn nộ nhóm đối tượng nhiều lần giở trò đồi bại, hiếp dâm nữ nhân viên 15 tuổi tại quán nhậu

Xã hội 20/10/2022 12:40

Tại địa chỉ là quán nhậu, nhóm thanh niên đã liên tục giở trò đồi bại, có ý đồ cưỡng dâm nhân viên 15 tuổi, đồng thời nhiều lần sử dụng hành vi gây thương tích.

Theo thông tin tại Báo Bảo vệ Pháp Luật mới đây, sau khi vừa thoát khỏi nơi nguy hiểm, nhân viên 15 tuổi đã đến cơ quan công an trình báo, nhóm đối tượng hiện đang bị bắt giữ. Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 2/10, nhân viên quán Heo Mán Mẹt (địa chỉ tại 83 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) có tổ chức ăn uống. Sau đó nhóm nhân viên đến một quán karaoke tại quận Tân Bình để gặp các nhân viên khác.

Tại đây, bé gái 15 tuổi nhiều lần bị nhân viên Nguyễn Hải Nam tiến đến sàm sỡ. Khi bé gái rời khỏi quán karaoke và trở về địa chỉ chỗ làm (cũng là địa chỉ ở trọ của 3 đối tượng và bé gái), 2 đối tượng là Nam và Thống liên tiếp cưỡng chế đưa lên trên phòng VIP của quán. Ngay sau đó bé gái bị đối tượng Nam sàm sỡ và ý định thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bị chống cự lại. Trong quá trình đó, bé gái liên tục bị Nam hành hung khiến thân thể bị thương.

TP.HCM: Phẫn nộ nhóm đối tượng nhiều lần giở trò đồi bại, hiếp dâm nữ nhân viên 15 tuổi tại quán nhậu - Ảnh 1
 Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi nhóm thanh niên "hiếp dâm" nữ nhân viên 15 tuổi. Ảnh: Bảo vệ Pháp Luật

Bé gái cũng cho hay, vụ việc xảy ra, em chạy trốn vào nhà vệ sinh của quán, đóng chặt cửa. Chờ một lúc, thấy bên ngoài yên tĩnh, vừa đi ra thì tiếp tục gặp Nam và Thống đang chờ sẵn và sau đó cả hai đã khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng nạn nhân chống cự quyết liệt. Bị phản ứng, chống cự nên cả hai đã dừng lại, bỏ mặc bé gái trong phòng với nhiều vết thương ở cổ và phía sau lưng.

Sau khi trình báo, các đối tượng Nguyễn Hải Nam, Hoàng Văn Thống đã bị tạm giữ để điều tra. Cùng với đó, đối tượng Võ Hoàng Long Hải Vương (SN 2007) cũng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ do có tính chất đồng phạm.

Dựa trên những hành vi và đơn tố cáo của bé gái với các đối tượng, theo Thanh Niên, tương tự như một vụ việc nhóm đối tượng 7 người bị cáo buộc thực hiện hành vi hiếp dâm một bé gái ở

Đắk Lắk, nếu người phạm tội chưa đủ 14 tuổi sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ bị áp dụng biện pháp đưa đi trường giáo dưỡng hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Nếu người phạm tội đủ 14 tuổi trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự để xử lý về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi hoặc tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hà Đông: Cháy lớn tại kho nhà xưởng khiến một bảo vệ tử vong, cột khói đen bốc cao nghi ngút

Hà Đông: Cháy lớn tại kho nhà xưởng khiến một bảo vệ tử vong, cột khói đen bốc cao nghi ngút

Đám cháy bùng phát từ một nhà xưởng kết hợp làm kho sản xuất sơn tại khu vực chợ, một bảo vệ nhà xưởng tử vong và thiêu rụi gần 1000m2 nhà xưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   TP.HCM hiếp dâm bé gái bị hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 2 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 2 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 59 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 5 giờ 2 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?