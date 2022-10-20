TP.HCM: Thiếu nữ 17 tuổi mất tích kì lạ khi đi chơi, gia đình kiệt quệ xin cộng đồng mạng cứu con

Xã hội 20/10/2022 16:57

5 ngày liền hiện vẫn chưa có bất kì tin tức nào về em Duyên, gia đình vô cùng lo lắng, tìm mọi cách kể cả việc báo chính quyền địa phương để tìm con.

Trước khi đi, Duyên không mang theo bất cứ đồ đạc hay quần áo gì, chỉ như một buổi đi chơi bình thường. Duyên ngoan ngoãn và không có bất cứ mâu thuẫn nào với gia đình trước khi mất tích càng khiến họ thêm lo lắng. Chia sẻ thông tin trên Báo Thanh Niên, chị Thạch Thị Thanh Tuyền (24 tuổi, cô ruột Duyên) kể lại 15 giờ chiều ngày 15.10, Duyên xin bà đi chơi rồi rời nhà ở ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn. Đến tối, cả nhà vẫn chưa thấy tin tức của em nên hết sức lo lắng. Dù tìm mọi cách liên lạc, song không có kết quả khi điện thoại liên tục “thuê bao”, nhắn tin cũng không thấy phản hồi.

Cả nhà gác lại mọi công việc, chia nhau ra đi tìm kiếm con nhưng vẫn không thấy. Duyên hiện làm công nhân, thường cuối tuần hay xin đi chơi cùng bạn bè nhưng lúc nào cũng nghe lời, chưa bao giờ đi quá 8 - 9 giờ tối.

TP.HCM: Thiếu nữ 17 tuổi mất tích kì lạ khi đi chơi, gia đình kiệt quệ xin cộng đồng mạng cứu con - Ảnh 1
Gia đình mất liên lạc với Duyên 5 ngày nay. Ảnh: Thanh Niên

“Tự dưng lần này nó đi mấy ngày liền không có tin tức, cũng không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Lần đầu gia đình rơi vào hoàn cảnh này nên không biết nó có bị sao không”, người cô lo lắng. Ba mẹ, người thân cũng dò hỏi tin tức từ những người bạn của Duyên, song không có manh mối gì. Theo chị Tuyền, gia đình sợ em bị bạn bè dụ dỗ, lôi kéo vì trước đó, em không có mâu thuẫn gì với gia đình.

Trước đó, có nhiều vụ mất tích, các bé gái bỏ đi khiến cha mẹ hết sức lo lắng. Theo thông tin từ Zing News, Một cô gái 17 mất tích khi đi nhà thờ. Sau đó, suốt gần 2 tháng, Y. đã dùng một số điện thoại lạ gọi về cho gia đình. Trong cuộc gọi, em nói với mẹ rằng em vẫn bình an, hiện đang làm móng, làm tóc cho một cửa tiệm ở Q.3 nên ba mẹ đừng quá lo lắng. Tuy nhiên khi đến địa chỉ Y. nói thì bà Liên vẫn không có tin tức của con.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống về vụ việc thiếu nữ 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội đến nay vẫn là câu trả lời bí ẩn. Cô gái có tên H.N (23 tuổi, trú xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) trước đó được gia đình check camera phát hiện nhiều chi tiết bất thường nghi ngờ liên quan đến người yêu cũ của cô gái.

"Buổi tối khi rời khỏi nhà, H.N di chuyển bằng xe máy và chỉ mang theo túi xách có chứa điện thoại. Những vật dụng này đã được tìm thấy, chỉ có em là chưa...", chị gái cô nghẹn ngào.

Suốt 3 tháng, bố mẹ H.N vẫn quyết định giữ lại những "kỷ vật" của con cho đến khi nào tìm thấy con về.

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