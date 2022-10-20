Lời kể xót xa của cha bé gái bất ngờ mang thai ở tuổi 11: như một ‘tai họa’ đổ ập xuống đầu, mịt mù đường tương lai vì con vẫn là một đứa trẻ

Xã hội 20/10/2022 19:59

Nếu như không mang thai, bé Tr. năm nay sẽ học lớp 6. Thế nhưng, biến cố bất ngờ đổ ập xuống đầu gia đình nghèo tại xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ khiến người cha cay đắng, xót xa.

Thông tin từ Báo VietNamNet trước đó, một bé gái 11 tuổi bất ngờ mang thai ở tháng thứ 7. Thời điểm kể trên, gia đình phát hiện bé gái có những biểu hiện bất thường, tá hỏa đưa bé vào viện kiểm tra, công an cũng tiến hành xác minh nguyên nhân. Sự thật sau đó được phát hiện, thủ phạm là một người anh trong xóm đã làm “chuyện người lớn” với bé gái dẫn đến em mang bầu. Bé trai nói trên chỉ mới học lớp 8.

Theo thông tin từ Báo Giáo dục và thời đại, xót xa kể lại hoàn cảnh của mình, anh Vũ V. V. (bố cháu Tr.) buồn bã. Do kinh tế gia đình khó khăn nên chị M. phải xa gia đình để đi làm ăn dưới Hà Nội và thỉnh thoảng mới trở về thăm nhà. Gia đình khó khăn, việc hiểu biết có giới hạn, anh V. sức khỏe yếu, lại hay “làm bạn” với rượu nên cháu Tr. cùng các chị em trong nhà đều phải tự chăm lo cho nhau.

Lời kể xót xa của cha bé gái bất ngờ mang thai ở tuổi 11: như một ‘tai họa’ đổ ập xuống đầu, mịt mù đường tương lai vì con vẫn là một đứa trẻ - Ảnh 1
Cha bé Tr. Ảnh: Giáo dục và thời đại

Sự việc xảy đến khiến cả nhà đều bất ngờ, không kịp trở tay. Thời gian ngắn tới, nếu cháu Tr. “vượt cạn” thành công, anh V. sẽ có lần thứ 2 lên chức ông. Tuy nhiên, anh V. bảo bản thân anh không muốn điều đó. “Mặc dù vậy, tai họa đổ xuống thì gia đình tôi phải chịu. Giờ tôi chỉ biết cầu Trời khấn Phật sao cho con gái được sinh con an toàn” - bố cháu Tr. nói. Trước mắt, gia đình chỉ tập trung chăm lo cho con đến ngày sinh nở. Thấy con khỏe mạnh tôi cũng yên tâm phần nào. Dù đang mang bầu sắp sinh nhưng tính cách của cháu vẫn là đứa trẻ. Nhiều lần tôi hỏi thăm sức khỏe nhưng cháu cũng chỉ cười ”, anh V. chia sẻ.

Mặc dù là con út trong gia đình và chỉ hơn 11 tuổi nhưng cháu Vũ Thị H. Tr. lại cao lớn, phổng phao hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Nếu không mang bầu, hiện cháu Tr. vẫn đang học lớp 6 tại Trường THCS xã Khả Cửu.

Được biết, dù chưa có kết luận của cơ quan công an nhưng phía gia đình thiếu niên (nghi là tác giả cái thai) cũng quan tâm đến cháu Tr. “Thậm chí, những lần đi siêu âm gần đây, cháu Tr. đều được gia đình họ đưa đi viện”, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khả Cửu thông tin.

Lời kể xót xa của cha bé gái bất ngờ mang thai ở tuổi 11: như một ‘tai họa’ đổ ập xuống đầu, mịt mù đường tương lai vì con vẫn là một đứa trẻ - Ảnh 2
Bé 11 tuổi mang thai. Ảnh minh họa: Internet

Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của cháu Tr. và thai nhi đều rất tốt. Theo kết quả siêu âm, khoảng đầu tháng 11, cháu Tr. sẽ sinh con.

“Chúng tôi sẽ phải đưa cháu xuống viện sớm chờ ngày sinh nở vì cháu còn quá nhỏ tuổi, sợ chẳng may có xảy ra điều gì bất trắc. Cháu Tr. chắc chắn cũng chưa biết chăm sóc con, trong lúc gia đình lại khó khăn thế này. Những ngày tháng sắp tới đối với cá nhân cháu Tr. và gia đình là không hề đơn giản”, chị Hà Thị Thái, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khả Cửu cho biết.

Khả Cửu là xã miền núi khó khăn nhất của huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Ông Đinh Quang Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết, địa phương có tổng diện tích tự nhiên là 4.013,6 ha.

Toàn xã có 1.112 hộ dân với gần 5.000 nhân khẩu được chia làm 14 xóm. Trong số hơn 1.100 hộ dân ấy có đến 236 hộ nghèo và 320 hộ cận nghèo. Dân cư có đến 88% là người dân tộc Mường, còn lại là người Dao và người Mông.

“Địa bàn xã rộng, đồng bào dân tộc với trình độ học vấn thấp nên việc phổ biến kiến thức về pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng gặp nhiều khó khăn”, Ông Đinh Quang Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã thông tin.

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5 ngày liền hiện vẫn chưa có bất kì tin tức nào về em Duyên, gia đình vô cùng lo lắng, tìm mọi cách kể cả việc báo chính quyền địa phương để tìm con.

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