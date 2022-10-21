Vào chiều 20-10, một người đàn ông lạ mặt đã ra tay dã man với hai ông cháu đang trên đường về dẫn đến bé gái tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, hung thủ đã bị bắt là Trần Văn Sanh (40 tuổi, trú tổ dân phố Thuận An). Người này đã dùng búa tấn công ông C.V.X (72 tuổi, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) và bé C.T.M (6 tuổi) rồi cố thủ trong nhà.

Lực lượng Công an huyện Quế Sơn tổ chức vây bắt đối tượng chém 2 ông cháu. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, ông C.V.X đón cháu nội là C.T.M đi học về, đến đoạn đường ở tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú thì va chạm xe máy với Trần Văn Sanh. Sau đó, Sanh dùng búa đánh vào đầu em C.T.M gây thương tích, rồi tiếp tục dùng búa đánh vào đầu ông C.V.X. Hậu quả, Em C.T.M tử vong, còn ông C.V.X được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, lực lượng Công an H.Quế Sơn tổ chức vây bắt nhưng Sanh cầm hung khí nguy hiểm nên việc vây bắt gặp nhiều khó khăn. Đến tối cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều thêm lực lượng hỗ trợ.

Nghi phạm Sanh bị công an bắt giữ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo hình ảnh được người dân ghi lại, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam đã phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận đối tượng.

Đến khoảng 20 giờ 40 phút tối nay 20.10, lực lượng công an mới khống chế được nghi phạm. Công an tỉnh Quảng Nam cũng xác định người này có tiền sử bị bệnh tâm thần.

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