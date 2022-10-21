Gần 5 giờ đồng hồ truy bắt đối tượng dùng búa ra tay dã man với hai ông cháu ở Quảng Nam: hung thủ liều lĩnh, tiền sử bệnh tâm thần

Xã hội 21/10/2022 09:24

Vừa qua, thông tin vụ cháu bé và ông nội trên đường đi học về bị một người đàn ông chặn đường, dùng búa ra tay dã man khiến cháu bé tử vong đã khiến mạng xã hội không khỏi rúng động.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, vào khoảng 16h30 cùng ngày người dân hoảng hốt phát hiện hung thủ dùng búa, rựa chém, đập vào cơ thể hai ông cháu khiến cả 2 đều thương. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng cháu bé đã tử vong, riêng người ông bị thương rất nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Gần 5 giờ đồng hồ truy bắt đối tượng dùng búa ra tay dã man với hai ông cháu ở Quảng Nam: hung thủ liều lĩnh, tiền sử bệnh tâm thần - Ảnh 1
Đối tượng cố thủ trong nhà, dùng hung khí nguy hiểm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Người dân đồng thời trình báo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng làm việc. Nạn nhân sau đó được xác nhận là ông Cao Văn Xuân đón cháu nội là cháu Cao Triệu Mẫn đi học về.

Gần 5 giờ đồng hồ truy bắt đối tượng dùng búa ra tay dã man với hai ông cháu ở Quảng Nam: hung thủ liều lĩnh, tiền sử bệnh tâm thần - Ảnh 2

Lực lượng công an leo lên nóc nhà để tìm cách khống chế đối tượng. Ảnh: Người Lao Động

Sau khi gây án, đối tượng Trần Văn Sanh (40 tuổi, trú tổ dân phố Thuận An) đã lẩn trốn, cố thủ trong nhà, lực lượng Công an huyện Quế Sơn tổ chức vây bắt nhưng đối tượng này ngoan cố, cầm hung khí nguy hiểm nên gặp nhiều khó khăn. 

Gần 5 giờ đồng hồ truy bắt đối tượng dùng búa ra tay dã man với hai ông cháu ở Quảng Nam: hung thủ liều lĩnh, tiền sử bệnh tâm thần - Ảnh 3
Nghi phạm được bắt giữ sau đó. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến tối cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam điều động hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động đến hiện trường phối hợp công an huyện truy bắt đối tượng. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, gần 5 giờ liền từ lúc gây ra vụ án đến tối cùng ngày, vào khoảng 20h40 các chiến sĩ đã dùng nhiều biện pháp, như phá cửa, leo lên nóc nhà, dùng xịt hơi cay mới khống chế được nghi phạm. Được biết Sanh có biểu hiện bị bệnh tâm thần. Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được cho là 2 bên có va chạm xe máy.

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