Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, vào khoảng 16h30 cùng ngày người dân hoảng hốt phát hiện hung thủ dùng búa, rựa chém, đập vào cơ thể hai ông cháu khiến cả 2 đều thương. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng cháu bé đã tử vong, riêng người ông bị thương rất nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Đối tượng cố thủ trong nhà, dùng hung khí nguy hiểm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Người dân đồng thời trình báo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng làm việc. Nạn nhân sau đó được xác nhận là ông Cao Văn Xuân đón cháu nội là cháu Cao Triệu Mẫn đi học về.