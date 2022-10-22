Đà Nẵng: Xôn xao một trung tâm tiếng Anh bị yêu cầu trả lại hơn 730 triệu tiền học phí, phụ huynh đồng loạt lên tiếng tố cáo

Các phụ huynh bức xúc tố chất lượng dạy tiếng Anh của một trung tâm có dấu hiệu “đi xuống”, rất nhiều người gửi đơn tố cáo trung tâm này về việc dạy và học kém chất lượng. Cụ thể, thông tin từ Báo VnExpress cho hay, 30 phụ huynh làm đơn khiếu nại, yêu cầu trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders hoàn học phí hơn 730 triệu đồng vì cho rằng chất lượng dạy không như cam kết.

Theo chị Đinh Thanh Huyền (36 tuổi, trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng ) chia sẻ trên Báo Thanh Niên cho hay, gia đình đã nộp hơn 68 triệu đồng cho 2 con theo học tại trung tâm từ năm 2020. Thời gian đầu, trung tâm thực hiện đúng cam kết về giáo trình và giáo viên giảng dạy (100% giáo viên nước ngoài đứng lớp). “Tuy nhiên, từ tháng 5.2021 đến tháng 4.2022, trung tâm không đảm bảo số lượng lớp học, cho học sinh nghỉ đột xuất vì lý do giáo viên bị Covid-19, mạng internet nhà giáo viên bị hỏng, giáo viên bị tai nạn…”, chị Huyền bức xúc.

Phụ huynh nói đã gửi đơn khiếu nại từ ngày 11/10 tới cả UBND và HĐND thành phố. Theo các phụ huynh, trung tâm này tổ chức học trực tuyến từ tháng 5/2021 đến tháng 4/2022 do ảnh hưởng của Covid-19 nhưng thường xuyên báo nghỉ đột xuất. Nhiều lý do được đưa ra, như giáo viên nước ngoài đi tiêm, giáo viên mắc Covid, mạng internet của giáo viên hỏng, nghỉ giữa học phần. Từ ngày 12/4/2022, dù đã thông báo hoạt động bình thường, trung tâm vẫn thường xuyên cho học sinh nghỉ.

Phụ huynh bức xúc vì trung tâm tiếng Anh chây ì khiến họ không thể rút lại tiền. Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo chị Huyền, không riêng gì con chị, từ đầu năm 2022 đến hiện nay nhiều học sinh chỉ học tổng cộng 2 tháng, có học sinh chỉ học được 5 - 6 buổi. Mặc dù không có lớp cho học sinh hiện hữu, trung tâm vẫn thông báo chiêu sinh học viên mới, thu tiền như bình thường.

“Các tư vấn viên vẫn rất 'nhiệt tình' chào nhiều gói học khác nhau, cam kết đảm bảo chất lượng. Điều này khiến phụ huynh chúng tôi rất khó hiểu”, chị Huyền nói.

Theo phản ánh, hàng loạt phụ huynh đã làm thủ tục rút học phí tại Apax English - Apax Leaders theo những điều khoản trong hợp đồng, nhưng từ tháng 6.2022 đến nay vẫn chưa nhận được tiền.

“Chất lượng dạy học của trung tâm này không được như ban đầu. Giáo viên thường xuyên thay đổi, giáo trình cũng thay đổi không giống như ban đầu… Chất lượng đi xuống nên chúng tôi không muốn con mình theo học tại trung tâm nữa”, chị Hạ Uyên bày tỏ.

Trước đó, vào tối 12.10 gần 30 phụ huynh bức xúc đến chi nhánh của Apax English - Apax Leaders (địa chỉ số 87 Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu) thì mới hay tin cả giám đốc vùng, quản lý trung tâm đều đã nghỉ việc.

Đáng chú ý, trung tâm này còn bị chính nhân viên tố không trả lương trong nhiều tháng. Chị Nguyễn Thị Huyền (trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), từng là Trưởng phòng vận hành và chăm sóc khách hàng tại Apax English - Apax Leaders chi nhánh Đà Nẵng, cho biết bản thân chị đang bị nợ 6 tháng lương. Theo hợp đồng, lương của chị có mức 26 triệu đồng/tháng.

Ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, cho biết hiện sau khi nhận đơn khiếu nại, Sở sẽ xác minh thông tin từ cả hai phía.