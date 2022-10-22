Ông Trung phủ nhận thông tin lực lượng kiểm lâm gọi người đánh tài xế. Theo báo cáo của những cán bộ kiểm lâm trực tiếp đi làm, người đàn ông lao vào đánh tài xế xe tải làm nghề tự do ở gần đó. Sau khi thấy sự việc bất bình nên người này đã lao vào đánh tài xế chứ không liên quan gì đến công việc của tổ công tác. Vị này cũng cho hay, "vì sự việc diễn ra quá nhanh nên các cán bộ không kịp can ngăn. Đây là một sự việc đáng tiếc, đội sẽ làm rõ trách nhiệm những cán bộ trực tiếp đi làm hôm đó".

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ông Hồ Sỹ Trung - Đội trưởng Đội Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 cho biết, sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Người trực tiếp đánh tài xế xe tải không liên quan gì đến công việc của tổ công tác.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra theo quy định nhưng phải đến lần dừng xe thứ 3, thì xe ô tô nói trên mới dừng lại.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông lúc 16h30 ngày 20/10, tổ công tác phát hiện ô tô mang BKS nói trên đang lưu thông trên đường tránh Vinh, hướng Hà Tĩnh - Hà Nội đi đến địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Sau khi đã dừng được xe, tổ trưởng Trần Đức Tuấn đã gặp trực tiếp lái xe và yêu cầu lái xe hợp tác. Trong khi kiểm tra, tổ công tác đã xuất trình lệnh điều động công tác và yêu cầu lái xe hợp tác để lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao thì lái xe và phụ xe không hợp tác và còn có thái độ chống đội như lăng mạ, chửi bới và thách thức lực lượng.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường. Ảnh: Dân Trí

Sau khi chửi bới, thách thức tổ công tác, lái xe và phụ xe đem thiết bị ghi hình để ghi lại quá trình làm việc của tổ với những lời lẽ thách thức.

Một số người dân quá bức xúc với thái độ của lái và phụ xe đã không giữ được bình tĩnh dẫn đến xô xát với lái xe.

Mặc dù tổ công tác đã hết sức can ngăn người dân xô xát với lái xe và phụ xe nhưng lái xe lại vu khống cho tổ là gọi dân ra để đánh nhà xe.

Trước cách gọi của cán bộ kiểm lâm, gọi tài xế là “đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp… riêng chiếc xe này đã chở rất nhiều hàng lậu. Hôm nay, đối tượng này cố tình gây khó khăn cho đội kiểm tra”, người đàn ông trên xe tải không bằng lòng và cho rằng vị cán bộ kiểm lâm này vu khống và phát ngôn không chuẩn mực.

Ông Trung chia sẻ thêm sẽ chấn chỉnh lại thái độ và cách ứng xử của các cán bộ khi làm việc: “Tôi khẳng định trình tự và quy trình kiểm tra xe tải nói trên là đúng với quy định của pháp luật. Qua vụ việc này, tôi sẽ quán triệt lại trong toàn đội về thái độ, ứng xử khi làm việc.” Ông Trung cho hay.

Vì chiếc xe không có vi phạm và hàng hóa chở lậu được cho là đã bỏ xuống trước đó, nên sau đó đã được thả đi và các cán bộ cũng không xin số điện thoại hay thông tin gì thêm.