Nữ sinh 16 tuổi có thai với bạn trai, gia đình phát hiện, đem em đi giám định. Tuy nhiên, người bạn trai đã chối bỏ trách nhiệm và liên tục dọa giết cả gia đình.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt cho hay, những ngày qua, gia đình em L.T. B.T (SN 2006) nhận hàng chục cuộc gọi điện doạ giết cả nhà.

Trước đó, khoảng gần 2 tháng, em theo một người bạn trai tên T (ngụ tại thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An) và có thai. T chối bỏ trách nhiệm, sau đó, gia đình liên tục nhận được hàng chục cuộc gọi với những lời lẽ vô văn hóa. ’Những cuộc gọi có nội dung đòi giết hết cả gia đình chúng tôi. Gia đình hiện đang bất an’. ông Quan- cha nữ sinh chia sẻ.

B.T và gia đình liên tục bị dọa giết. Ảnh: Dân Việt

Theo lãnh đạo Công an huyện Đức Hòa thông tin đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ tố cáo từ gia đình L.T.B.T và sẽ xác minh, xử lý vụ việc.

Theo Báo Đồng Nai, về việc người bị gọi điện ‘khủng bố’, uy hiếp liên quan đến tính mạng sẽ bị xử phạt nghiêm minh, thậm chí là phạt tù.

Cụ thể, căn cứ theo Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015 về tội đe dọa giết người quy định: người nào đe dọa người khác nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc việc đe dọa này được thực hiện thì sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đối với trường hợp đe dọa như: đe dọa từ 2 người trở lên; đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; đối với người dưới 16 tuổi; thực hiện hành vi để che giấu hoặc trốn tránh việc xử lý về một tội khác thì có thể bị phạt tù từ 2-7 năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/long-an-gia-dinh-nu-sinh-16-tuoi-lien-tuc-bi-doa-giet-sau-khi-phat-hien-con-gai-mang-thai-516703.html