Đồng Nai: Xót xa thi thể nạn nhân rơi sông được tìm thấy, người vợ bất tỉnh nhân sự

Xã hội 24/10/2022 17:04

Trong suốt 2 ngày tìm kiếm, nạn nhân đã được phát hiện cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 500m.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, ngày 24/10, một số người dân phát hiện thi thể một nam giới ở sát bờ sông Đồng Kho. Qua xác minh, nạn nhân là ông Lương Tấn Dũng (43 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) - người trên chiếc xuồng máy do anh Võ Văn Hết điều khiển (chở theo 3 người gồm vợ anh Hết và vợ chồng anh Dũng) va chạm với vỏ lãi của anh Nguyễn Văn Hải.

Đồng Nai: Xót xa thi thể nạn nhân rơi sông được tìm thấy, người vợ bất tỉnh nhân sự - Ảnh 1
Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với lực lượng chức năng xã Phước An xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Báo Tin Tức

Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với chính quyền địa phương đến hiện trường đưa thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao cho gia đình.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Thanh Niên, chiều tối 22.10, trên sông Đồng Kho đoạn thuộc xã Phước An đã xảy ra va chạm xuồng máy.

Đồng Nai: Xót xa thi thể nạn nhân rơi sông được tìm thấy, người vợ bất tỉnh nhân sự - Ảnh 2

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Dũng. Ảnh: Thanh Niên

Cú va chạm khiến những người ngồi trên 2 chiếc xuồng máy cùng ngã xuống sông. Người dân địa phương ở gần đó đã nhanh chóng ra ứng cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ. Trong đó, vợ ông Lương Tấn Dũng bất tỉnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu; riêng ông Lương Tấn Dũng mất tích. Đến sáng 24.10, thi thể anh Dũng đã được tìm thấy.

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