Phẫn nộ lời khai của kẻ đào mộ, lấy trộm hài cốt rồi tống tiền người nhà nạn nhân ở Thái Bình

Xã hội 24/10/2022 17:36

Vụ việc đào trộm hài cốt được công an tỉnh Thái Bình cho hay chưa từng có tiền lệ tại đây, gây hoang mang, bức xúc cho dư luận và người dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, ngày 24/10, lãnh đạo UBND xã Thụy Văn (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án đào trộm mộ, đánh cắp hài cốt nhằm tống tiền, gây rúng động dư luận.

Kẻ gian đã lợi dụng, đào trộm tiểu đựng hài cốt người thân nạn nhân sau đó nhắn tin tống tiền 300 triệu đồng. Vụ án chưa từng có tiền lệ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung tống tiền còn bao gồm việc đe dọa tiêu hủy hài cốt nếu người thân không chấp nhận.

Phẫn nộ lời khai của kẻ đào mộ, lấy trộm hài cốt rồi tống tiền người nhà nạn nhân ở Thái Bình - Ảnh 1

Lực lượng chức năng đã lập biên bản hiện trường và tiến hành các thủ tục khám nghiệm theo quy định, trước khi bàn giao lại cho gia đình an táng lại ngôi mộ. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, xét thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự nghiêm trọng, gây hoang mang, bức xúc cho dư luận và quần chúng nhân dân, chưa từng có tiền lệ tại tỉnh Thái Bình, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã lập tức tổ chức cuộc họp khẩn, lên chuyên án tổ chức vào cuộc phá án, truy tìm thủ phạm.

Phẫn nộ lời khai của kẻ đào mộ, lấy trộm hài cốt rồi tống tiền người nhà nạn nhân ở Thái Bình - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tiến hành đo đạc, khám nghiệm hiện trường nơi Nguyễn Công Nho cất giấu hài cốt. Ảnh: Dân Trí

Sau khoảng hơn 24 giờ tích cực phá án, đến tối muộn ngày 23/10, ban chuyên án đã đấu tranh làm rõ, xác định được Nguyễn Công Nho (sinh năm 1972, trú cùng thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, Thái Bình) chính là đối tượng đã gây ra vụ việc nói trên.

Đấu tranh khai thác tại chỗ, đối tượng bước đầu thừa nhận, do nợ nần, túng quẫn, biết gia đình khổ chủ có điều kiện kinh tế khá giả nên đã nảy sinh ra ý định phạm tội nhằm gây sức ép để tống tiền.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành bàn giao hài cốt bị lấy trộm lại cho gia đình mai táng; đồng thời ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Nho để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

 

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