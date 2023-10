Đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó. Ảnh: VOV

"Đây là biểu hiện đáng lo ngại trong giới trẻ hiện nay. Không ít trường hợp các bạn trẻ thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh bạo lực trên mạng internet hoặc sống trong môi trường bạo lực, nhân cách lệch lạc, bị tác động bởi môi trường xã hội thiếu lành mạnh, tư duy nhận thức không đầy đủ dẫn đến trở thành con người ích kỷ, thiếu lòng nhân ái..”- Luật sư Cường cho biết thêm.

Cũng theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, hơn 20h tối cùng ngày, nhiều người thấy đôi nam nữ to tiếng với nhau, chỉ vài phút sau có tiếng la hét. Sau đó, có một thanh niên dùng hung khí đâm nhiều nhát, đánh gục một người ngay trước một cửa hàng ở mặt tiền đường Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: Tri thức và cuộc sống

Bước đầu, Công an Bắc Ninh xác định nguyên nhân vụ án trên là do mâu thuẫn tình cảm giữa Hoàng và chị B. Hai người này cùng quê Tuyên Quang, quen nhau qua mạng, sau đó yêu nhau. Khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B. chia tay Hoàng và xuống Bắc Ninh làm việc. Tại đây, chị quen và có tình cảm với anh D.

Không chấp nhận người yêu có bạn trai mới, Hoàng đã ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B. nên hai người nhắn tin qua lại cãi nhau. Đến tối 24/10, biết chị B. và anh D. đang ở trong quán cắt tóc trên, Hoàng đã xông vào truy sát hai người. Trước khi gây án, Hoàng đã viết thư tuyệt mệnh đăng lên facebook sẽ "mạng đổi mạng".

Người có hành vi ra tay dã man trên cũng ở tại hiện trường, công an và người dân phối hợp bắt giữ. Sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.