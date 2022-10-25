Vụ án hung thủ dùng hung khí đâm gục bạn gái và tình địch khiến những người chứng kiến không khỏi rúng động, nhiều người dân bàng hoàng trong đêm ở Bắc Ninh.

Theo Báo Tri thức và cuộc sống, dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng gây án là rất côn đồ, manh động, coi thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người nên có thể bị xử phạt tù chung thân hoặc tử hình. Theo thông tin ban đầu, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm và lời qua tiếng lại giữa nạn nhân và đối tượng gây án mà Hoàng đã nhẫn tâm ra tay sát hại bạn gái cũ và người bạn trai của cô gái này khiến hai người trong tình trạng nguy kịch.

Vụ án xảy ra trong đêm ở Bắc Ninh. Ảnh: Tuổi Trẻ Ngoài ra, đối tượng cũng được xem xét về độ tuổi đã đủ 18 tuổi có nhận thức đầy đủ về xã hội và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với mọi hành vi của mình. Vào thời điểm xảy ra vụ án cùng cách hành động của đối tượng cho thấy rõ hành vi của đối tượng có sự chuẩn bị tính toán, có chuẩn bị hung khí và ra tay với hai nạn nhân rất tàn nhẫn mục đích tức đoạt tính mạng của nạn nhân. Tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự với vụ án này, nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự dành cho kẻ sát nhân. Đối tượng này có thể phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó. Ảnh: VOV "Đây là biểu hiện đáng lo ngại trong giới trẻ hiện nay. Không ít trường hợp các bạn trẻ thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh bạo lực trên mạng internet hoặc sống trong môi trường bạo lực, nhân cách lệch lạc, bị tác động bởi môi trường xã hội thiếu lành mạnh, tư duy nhận thức không đầy đủ dẫn đến trở thành con người ích kỷ, thiếu lòng nhân ái..”- Luật sư Cường cho biết thêm. Cũng theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, hơn 20h tối cùng ngày, nhiều người thấy đôi nam nữ to tiếng với nhau, chỉ vài phút sau có tiếng la hét. Sau đó, có một thanh niên dùng hung khí đâm nhiều nhát, đánh gục một người ngay trước một cửa hàng ở mặt tiền đường Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh. Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: Tri thức và cuộc sống Bước đầu, Công an Bắc Ninh xác định nguyên nhân vụ án trên là do mâu thuẫn tình cảm giữa Hoàng và chị B. Hai người này cùng quê Tuyên Quang, quen nhau qua mạng, sau đó yêu nhau. Khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B. chia tay Hoàng và xuống Bắc Ninh làm việc. Tại đây, chị quen và có tình cảm với anh D. Không chấp nhận người yêu có bạn trai mới, Hoàng đã ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B. nên hai người nhắn tin qua lại cãi nhau. Đến tối 24/10, biết chị B. và anh D. đang ở trong quán cắt tóc trên, Hoàng đã xông vào truy sát hai người. Trước khi gây án, Hoàng đã viết thư tuyệt mệnh đăng lên facebook sẽ "mạng đổi mạng". Người có hành vi ra tay dã man trên cũng ở tại hiện trường, công an và người dân phối hợp bắt giữ. Sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Vũng Tàu: Nghi phạm xâm hại bé gái 12 tuổi bị bắt, đối tượng mong muốn hỗ trợ, đền bù Quen biết qua mạng, bé gái 12 tuổi bị rủ đi chơi qua đêm tại địa phương và TPHCM. Sau khi được tìm về, gia đình đã tố cáo người này.

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