Cắn đứt tai tình địch do ghen tuông: Luật sư tiết lộ người vợ có tình tiết giảm nhẹ?

Xã hội 25/10/2022 15:28

Uất ức đánh ghen vì nghi ngờ chồng có tiểu tam, những hành động của người vợ có liên quan đến quyền và lợi ích của pháp luật.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, trước đó, vào tối ngày 22/10 đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ trèo lên ô tô rồi đạp vỡ kính chắn phía trước. Sau đó, người phụ nữ trên tiếp tục sử dụng nhiều hành động như mở cửa xe, túm tóc, đánh đập một cô gái ngồi trong xe khiến người này bị thương tích nặng. Cụ thể, cô gái bị cắn đứt một phần tai phải chuyển viện cấp cứu. Đây được xem là hành vi đánh ghen rất hy hữu, có tính chất nguy hiểm.

Cắn đứt tai tình địch do ghen tuông: Luật sư tiết lộ người vợ có tình tiết giảm nhẹ? - Ảnh 1
 

 

Cắn đứt tai tình địch do ghen tuông: Luật sư tiết lộ người vợ có tình tiết giảm nhẹ? - Ảnh 2
Chị H. nhảy lên nắp ca bô ô tô của chồng đạp vỡ kính. Ảnh: VietNamNet

Những người chứng kiến đã vội vã can ngăn hành động của người phụ nữ trên, được cho là đang trong cơn phẫn nộ, không kiềm chế được mình. Công an thị trấn ngay sau đó đã tiếp nhận và tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng theo thông tin từ Báo Lao Động, sau khi xảy ra vụ việc đánh ghen cắn đứt tai tình địch ở Thanh Hoá, tối 23.10, N.N.H đã đến Công an thị trấn Nông Cống trình diện. Công an cũng đã vận động để lấy những lời khai của người phụ nữ đã ‘động tay động chân’ rất nguy hiểm với người được cho là ‘tiểu tam’.

Theo luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, việc người phụ nữ đến khai nhận hành vi vi phạm của mình có thể được xem xét để giảm nhẹ 1 phần trách nhiệm hình sự.

Cắn đứt tai tình địch do ghen tuông: Luật sư tiết lộ người vợ có tình tiết giảm nhẹ? - Ảnh 3
Người phụ nữ đã đến trình diện công an. Ảnh: Lao Động

Diễn biến vụ việc được sáng tỏ hơn khi người phụ nữ khai nhận tại cơ quan công an. Thời điểm xảy ra sự việc, chị H. đang đi thị siêu thị mua đồ thì bắt gặp chồng chở theo một người phụ nữ bên trong ô tô. Trước đó tình cảm vợ chồng chị có xích mích nên khi chứng kiến vụ việc này, chị không tránh khỏi tức giận dẫn đến xảy ra sự việc trên.

Sau vụ việc, người phụ nữ ngồi trong xe bị chị H. cắn đứt tai đã được đưa tới BV Đa khoa Hợp Lực cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương bị nặng nên người phụ nữ này đã chuyển ra Hà Nội điều trị. Hiện, vụ việc vẫn đang được công an lập hồ sơ, làm rõ.

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Trong những tình huống đánh ghen vì không kiềm chế được bản thân mình, đánh ghen để thỏa mãn cơn nóng giận và những bực tức trong người, những chị em phụ nữ phải gánh chịu khá nhiều hậu quả, thậm chí có liên quan đến pháp luật.

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