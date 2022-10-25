Liên quan đến cái chết của một cô gái nằm gục trên giường, bên dưới là vũng máu, trên đầu có tổn thương giống như bị bắn hiện đang được công an điều tra.

Theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, Công an TP Hải Phòng đã xác định được nghi phạm liên quan đến cái chết của người phụ nữ được phát hiện tại tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, vào chiều ngày 24/10.

Cụ thể, vào khoảng 13h30 cùng ngày, bà H.T.T.H (sinh năm 1961, trú phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đến nhà con trai là T.H.H (sinh năm 1985) ở thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tri thức và cuộc sống

Khi lên phòng ngủ tầng 2, bà H.T.T.H phát hiện chị L.T.L.D (sinh năm 1993) chết trong tư thế nằm úp trên giường, có nhiều máu xung quanh. Trên đỉnh chẩm đầu phải của nạn nhân phát hiện một vết thương, có bám dính tổ chức não bên ngoài.

Bước đầu triển khai các biện pháp điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc, công an xác định nghi phạm chính là T.H.H. Sau thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, T.H.H đã rời khỏi nhà, mẹ của nghi phạm không thấy con.

Công an xác minh, điều tra nghi phạm vụ án. Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin từ Báo Tri thức và cuộc sống tiết lộ, T.H.H đã từng có một đời vợ, nạn nhân L.T.L.D có quan hệ tình cảm với nghi phạm.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố phối hợp với Công an huyện An Dương để điều tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.

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