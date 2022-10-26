Mưa lớn ở Đà Nẵng: Xót xa cảnh tượng người đàn ông bị lũ cuốn trôi tài sản, phụ huynh cho con nghỉ học vì sợ nguy hiểm

Xã hội 26/10/2022 12:39

Lượng mưa lớn trong đêm 24 rạng sáng 25/10 khiến cho nhiều nơi tại Đà Nẵng bị ngập nước, tài sản cũng có nhiều nguy cơ bị cuốn đi.

Xót xa cảnh tượng ngập lụt, nước lũ cuốn trôi một chiếc xe ở Đà Nẵng khiến 4 người đàn ông vật lộn mới giữ lại tài sản

Mới đây, cộng đồng mạng xót xa một đoạn clip đăng tải cảnh tượng diễn ra tại đoạn đường ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Mưa lớn ở Đà Nẵng: Xót xa cảnh tượng người đàn ông bị lũ cuốn trôi tài sản, phụ huynh cho con nghỉ học vì sợ nguy hiểm - Ảnh 1
Người đàn ông bị cuốn chiếc xe. Ảnh cắt từ clip: Info/VietNamNet

Theo clip, giữa dòng nước lũ cuồn cuộn chảy qua đường, nhiều người dân đang cố gắng giải cứu một người đàn ông và chiếc xe máy điện bị lũ cuốn trôi. Phải mất một lúc hợp sức mọi người mới có thể kéo được chiếc xe lên bờ an toàn. Xem lại đoạn clip trên, nhiều người không khỏi xót xa và bình luận:

"Tội quá, 3 -4 người đàn ông mới có thể kéo lại chiếc xe không bị lũ cướp đi. Vậy mới thấy nước chảy xiết tới mức nào".

"Mới đầu tháng đã lại mưa lũ rồi. Nước lên nhanh quá, nên cho trẻ con nghỉ học ở nhà thôi hoặc đừng để các cháu tự đi một mình nguy hiểm lắm";

"Mới mưa có sáng nay thôi mà đã lại ngập khắp nơi rồi, buồn quá Đà Nẵng ơi";

Mưa lớn ở Đà Nẵng: Xót xa cảnh tượng người đàn ông bị lũ cuốn trôi tài sản, phụ huynh cho con nghỉ học vì sợ nguy hiểm - Ảnh 2

 

Mưa lớn ở Đà Nẵng: Xót xa cảnh tượng người đàn ông bị lũ cuốn trôi tài sản, phụ huynh cho con nghỉ học vì sợ nguy hiểm - Ảnh 3
Những thanh niên đến hỗ trợ kéo xe qua đoạn đường lũ ngập. Ảnh cắt từ clip: Info/VietNamNet

Theo thông tin từ Báo Kinh tế và đô thị, từ sáng đến trưa 25/10 xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Trước tình hình dự báo mưa lũ phức tạp, trưa cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng (Ban chỉ huy) đã phát công điện triển khai phương án phó.

Trước đó, vào chiều ngày 19/10, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã thông báo tình hình cơn bão số 5 ảnh hưởng vào thời điểm giữa tháng 10. Cụ thể, tổng thiệt hại do bão số 5 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua lên đến 1.486,5 tỷ đồng. Trong đó, nặng nhất là quận Liên Chiểu 578 tỷ đồng, huyện Hòa Vang 250 tỷ đồng.

Mưa lớn ở Đà Nẵng: Xót xa cảnh tượng người đàn ông bị lũ cuốn trôi tài sản, phụ huynh cho con nghỉ học vì sợ nguy hiểm - Ảnh 4
Nước lũ ngập ở Đà Nẵng thời gian vừa qua. Ảnh: Lao Động

 

Mưa lớn ở Đà Nẵng: Xót xa cảnh tượng người đàn ông bị lũ cuốn trôi tài sản, phụ huynh cho con nghỉ học vì sợ nguy hiểm - Ảnh 5
Nhiều nơi ngập trên diện rộng. Ảnh: Zing News

Chỉ trong khoảng 20 giờ từ chiều 14/10 đến sáng 15/10, toàn thành phố có mưa rất to, lượng mưa ở khu vực các quận trung tâm thành phố từ 400-795 mm, cao nhất tại Suối Đá, bán đảo Sơn Trà 795,6 mm, lại xảy ra vào đúng thời điểm triều cường, sóng lớn do hoàn lưu bão số 5, đã gây ngập diện rộng trên địa bàn thành phố.

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