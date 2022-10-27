TP. Huế: Xôn xao clip một cô giáo bị bẻ tay, hàng chục học sinh chứng kiến

Trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh trong lớp học, một cô giáo bất ngờ bị khống chế, đẩy ra ngoài. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Theo Báo Tuổi Trẻ, đoạn clip 18 giây ghi lại cảnh trong một lớp học, một cô giáo bị đẩy ra khỏi lớp học trước sự chứng kiến của nhiều người. Bước đầu xác định đoạn clip trên mới được quay gần đây ở Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế).

Người phụ nữ bị bẻ tay và người đàn ông bẻ tay trong clip cũng được xác định là giáo viên của trường. Tuy nhiên, chưa rõ nguồn cơ của sự việc là gì. Ngoài hai thầy cô giáo và nhiều học sinh, một nhân vật khác mặc áo màu đỏ đứng phía trên bục giảng cũng gây chú ý.

Clip ghi lại cảnh một cô giáo bị bẻ tay trong giờ học trước mặt hàng chục học sinh - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Nguyễn Tân, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết sở đang đề nghị những người có liên quan trong đoạn clip cô giáo bị bẻ tay trước hàng chục học sinh gây xôn xao trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc xảy ra tại trường học khiến nhiều người lo lắng. Cụ thể, liên tiếp các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, mâu thuẫn giữa giáo viên - học sinh, cá nhân học sinh với nhóm bạn xảy ra. Trước đó, một vụ việc nữ sinh chửi thầy giáo vẫn đang là chủ đề gây xôn xao dư luận. Theo thông tin từ Báo Dân Việt, vụ nữ sinh ở Khánh Hòa chửi tục và cãi tay đôi với thầy giáo khiến dư luận bức xúc.

Theo nội dung ghi lại, thầy giáo bước vào lớp và đã có lời qua tiếng lại với một nữ sinh ngồi ở bàn đầu. Thậm chí có lúc nữ sinh này xưng mày-tao với thầy giáo và buông lời chửi tục khiến cả lớp phải giật mình. Thầy giáo trong đoạn clip đứng trước mặt học sinh sau đó lên ghế ngồi. Có lúc thầy "đứng hình" trên bục giảng trước những câu chửi tục của học sinh. Vụ việc xảy ra được xem là điều bất ngờ, chưa bao giờ gặp với thầy giáo. Xét về cách giải quyết các tình huống khó, những hiện tượng "sai số" xảy ra thường xuyên.

Thiết nghĩ, những vụ việc trên cần có hướng giải quyết lấy kinh nghiệm, bài học làm gốc để để tránh những điều tương tự xảy ra, mang lại môi trường học văn minh, tích cực.

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