TP. Huế: Xôn xao clip một cô giáo bị bẻ tay, hàng chục học sinh chứng kiến

Xã hội 27/10/2022 09:26

Trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh trong lớp học, một cô giáo bất ngờ bị khống chế, đẩy ra ngoài. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Theo Báo Tuổi Trẻ, đoạn clip 18 giây ghi lại cảnh trong một lớp học, một cô giáo bị đẩy ra khỏi lớp học trước sự chứng kiến của nhiều người. Bước đầu xác định đoạn clip trên mới được quay gần đây ở Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế).

Người phụ nữ bị bẻ tay và người đàn ông bẻ tay trong clip cũng được xác định là giáo viên của trường. Tuy nhiên, chưa rõ nguồn cơ của sự việc là gì. Ngoài hai thầy cô giáo và nhiều học sinh, một nhân vật khác mặc áo màu đỏ đứng phía trên bục giảng cũng gây chú ý.

TP. Huế: Xôn xao clip một cô giáo bị bẻ tay, hàng chục học sinh chứng kiến - Ảnh 1

Clip ghi lại cảnh một cô giáo bị bẻ tay trong giờ học trước mặt hàng chục học sinh - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Nguyễn Tân, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết sở đang đề nghị những người có liên quan trong đoạn clip cô giáo bị bẻ tay trước hàng chục học sinh gây xôn xao trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc xảy ra tại trường học khiến nhiều người lo lắng. Cụ thể, liên tiếp các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, mâu thuẫn giữa giáo viên - học sinh, cá nhân học sinh với nhóm bạn xảy ra. Trước đó, một vụ việc nữ sinh chửi thầy giáo vẫn đang là chủ đề gây xôn xao dư luận. Theo thông tin từ Báo Dân Việt, vụ nữ sinh ở Khánh Hòa chửi tục và cãi tay đôi với thầy giáo khiến dư luận bức xúc.

Theo nội dung ghi lại, thầy giáo bước vào lớp và đã có lời qua tiếng lại với một nữ sinh ngồi ở bàn đầu. Thậm chí có lúc nữ sinh này xưng mày-tao với thầy giáo và buông lời chửi tục khiến cả lớp phải giật mình. Thầy giáo trong đoạn clip đứng trước mặt học sinh sau đó lên ghế ngồi. Có lúc thầy "đứng hình" trên bục giảng trước những câu chửi tục của học sinh. Vụ việc xảy ra được xem là điều bất ngờ, chưa bao giờ gặp với thầy giáo. Xét về cách giải quyết các tình huống khó, những hiện tượng "sai số" xảy ra thường xuyên. 

Thiết nghĩ, những vụ việc trên cần có hướng giải quyết lấy kinh nghiệm, bài học làm gốc để để tránh những điều tương tự xảy ra, mang lại môi trường học văn minh, tích cực.

Bé gái bỏ nhà đi gần 2 tháng, gia đình tìm thấy em phục vụ trong quán karaoke

Bé gái bỏ nhà đi gần 2 tháng, gia đình tìm thấy em phục vụ trong quán karaoke

Sau gần 2 tháng tìm kiếm, gia đình nhận được tin báo B.N (13 tuổi, Long An) làm phục vụ trong một quán karaoke xa nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   TP. Huế thầy giáo bẻ tay cô giáo bị bẻ tay

TIN MỚI NHẤT

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?