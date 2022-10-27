Khởi tố vụ nổ súng ở Phú Quốc: Bắt 17 người liên quan

Vụ nổ súng mới đây tại Phú Quốc khiến nhiều người thương vong, công an đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án.
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Trước đó, thông tin trên mạng xã hội về vụ việc khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Đây là vụ án hết sức nghiêm trọng có liên quan đến tội phạm giết người và gây rối trật tự nơi công cộng.
Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Quang Hưng - chủ tịch UBND TP Phú Quốc, Kiên Giang - xác nhận với Tuổi Trẻ Online về việc cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ nổ súng khiến hai người chết xảy ra trên địa bàn. Ông Hưng cho biết hiện Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, xác định dấu hiệu tội phạm là giết người, gây rối trật tự nơi công cộng.
Theo thông tin từ Báo Lao Động, công an cũng đã bắt giữ được 17 người liên quan đến vụ việc nổ súng làm chết 2 người xảy ra vào trưa 27/10 tại Phú Quốc. Ngoài ra, vụ nổ súng cũng khiến 4 người thương nặng.
Một người dân ở gần hiện trường vụ việc cho biết, nhóm người nổ súng rất đông, đi trên nhiều ôtô, khi bắn xong thì các đối tượng đã nhanh chóng lên xe bỏ đi.
Hiện tại, Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.