Đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng bị bác kháng cáo, đình chỉ điều tra do vắng mặt liên tiếp

Trong một diễn biến khác sau khi con trai bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn xin được đặt số tiền bảo đảm là 10 tỷ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn cho mẹ mình đến khi kết thúc vụ án.

Theo thông tin từ VietNamNet, một vụ kiện bà Phương Hằng ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình xử lý tiếp tục bị TAND Bình Dương bác bỏ đơn kháng cáo, giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự về việc tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển theo vụ việc tòa thụ lý ngày 26/10/2021.

TAND bác kháng cáo đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng do vắng mặt liên tiếp. Ảnh: VietNamNet

Lí do của vụ việc này bởi có đến 2 lần tòa triệu tập ông này để tham gia phiên họp về việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng cả hai lần người đại diện bà Nguyễn Phương Hằng đều vắng mặt không có lý do.

Đồng thời, việc làm đơn kháng cáo và cung cấp chứng cứ của người đại diện bà Nguyễn Phương Hằng là vô hiệu lực. Đặc biệt, lí do người này vắng mặt được đưa ra hoàn toàn không có căn cứ.

Trước đó, theo thông tin từ Zing News, ông Nguyễn Quang Tuấn (32 tuổi, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) làm đơn mong Cơ quan điều tra, VKS xem xét thêm cho điều kiện hoàn cảnh của mẹ mình đang phải điều trị nhiều bệnh như cao huyết áp, rối loạn lo âu, tiền đình, thiếu máu, mất ngủ kéo dài, u xơ tử cung…

Theo ông Tuấn, trước đó bà Nguyễn Phương Hằng phải thường xuyên uống thuốc điều trị gần chục năm. Bà Hằng là người chăm sóc mẹ già hơn 90 tuổi cùng 2 con nhỏ. Do đó, ông Tuấn xin được đặt số tiền bảo đảm là 10 tỷ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn cho mẹ mình cho đến khi kết thúc vụ án.

Hôm 5/10, ông Tuấn cũng có đơn gửi các cơ quan tố tụng ở TP.HCM xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ và xin được bảo lãnh cho bà Phương Hằng tại ngoại để điều trị bệnh.

Tuy nhiên, việc này vẫn chưa có kết quả hay thông tin mới.

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