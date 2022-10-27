Theo TS Nguyễn Thanh Hùng - trưởng khoa tâm lý và giáo dục, Trường ĐH Sư phạm Huế chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ cho hay, nhà trường cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên để thông tin rộng rãi, an lòng phụ huynh, học sinh.

Trong môi trường học đường, việc làm như trên không chỉ là hành vi ứng xử thiếu đạo đức nghề nghiệp mà còn thể hiện việc làm thiếu văn hóa, không văn minh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến học sinh, phụ huynh và những người chứng kiến. Nhà trường là nơi không chấp nhận các hành vi bạo lực như trên cũng được chuyên gia nhấn mạnh.

Theo ông Hùng, hiện chưa thể đánh giá được mức độ nghiêm trọng của sự việc bởi chưa rõ nguyên nhân là bột phát cảm xúc của những người liên quan trong clip hay nguyên nhân sâu xa nào đó.

Tuy nhiên dù thế nào thì cách hành xử của giáo viên nam trong clip là không thể chấp nhận được, đặc biệt trong lớp học, trước hàng chục học sinh - nơi không chấp nhận bạo lực học đường.

"Ban giám hiệu nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo cần phải làm rõ nguyên nhân tại sao lại đẩy cô giáo ra khỏi lớp, cô giáo đang trong tiết dạy hay là ngoài thời gian dạy trên lớp? Từ đó có những xử lý kịp thời và thông báo rộng rãi cho dư luận để sớm kết thúc vụ việc", ông Hùng nói.

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, TP.HCM - cho biết: Có những em sẽ bất mãn trước hành động xấu xí đó và coi đó là hành động bạo lực học đường. Nhưng cũng có những học sinh chưa đủ hiểu cũng có thể nhìn nhận như đây là một tấm gương. Vì thế, dù hành động đó chưa phải là đánh đập, tát… nhưng là hành động vô cùng xấu xí, không cho phép xảy ra trong môi trường học đường.

Nam giáo viên khống chế, xô đẩy nữ giáo viên. Ảnh: Tuổi Trẻ

Giáo viên phải hành xử đúng mực, đúng chuẩn theo quy định. Trước mặt học sinh mà giáo viên nam đó có những hành động như vậy là thiếu văn hóa, không văn minh, vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài 18 giây cho thấy một nữ giáo viên trong trang phục áo dài, vai mang túi xách nhưng bị một người đàn ông to tiếng, có hành động "bẻ tay" rồi đẩy ra khỏi phòng học. Trong đoạn clip cho thấy sự việc xảy ra trên bục giảng, trước sự chứng kiến của một nữ giáo viên khác và nhiều học sinh. Được biết, hình ảnh này xảy ra tại Trường THPT Hai Bà Trưng, TP.Huế.

Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã mời các giáo viên lên tường trình diễn biến sự việc và chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng báo cáo để có căn cứ xử lý theo quy tắc ứng xử công vụ và các quy định hiện hành.